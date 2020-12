Nikoll Sherrniku, i akuzuari për vrasjen e efektivit Xhulio Prela, ka një alibi për vendndodhjen e tij natën e krimit. Në deponimin e tij para efektivëve të Policisë së Shtetit në Komisariat, 26-vjeçari pretendoi se atë natë ka festuar ditëlindjen.

Këtë alibi ia ka konfirmuar edhe vjehrri i Sherrnikut, Astrit Gjoka, i cili pretendon se atë natë i riu ka qënë në banesën e tij. Në rrëfimin e tij, ai është shprehur se natën e 4 dhjetorit, Sherrniku e ka kaluar në banesën e tij. Më pas, të gjithë bashkë kanë shkuar tek ‘krushqit’ për të festuar.

“Nikolla është i fejuari i vajzës time dhe ka katër vite që është fejuar me të. Për akuzën që ngrihet ndaj tij deklaroj me bindje të plotë se atë natë ka qenë në shtëpinë time edhe është çuar në 9 të mëngjesit dhe ka shkuar në shtëpi se me datën 5 kishte ditëlindjen. Jemi organizuar si familjar dhe kemi shkuar në shtëpinë e tij. Ai ka qënë disa kohë në Itali, ku edhe ka punuar si mekanik dhe më pas ka ardhur këtu. Këtë e kam deklaruar dhe në Polici,”- tha ai./a.p