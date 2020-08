Gjykata ka vendosur sot masen e sigurise, “arrest me burg’ me afat 30 ditor per Mariglen Topuzin, prangosur per ngjarjen në një hotel në Tushemisht, ku u qëllua me armë zjarri duke dëmtuar 7 makina të parkuara dhe xhamat e hotelit.

Ne seancen e sotme, avokati mbrojtes kerkoi lirim te menjehershem, pasi sipas tij, per klientin nuk ka asnje prove qe ta lere pas hekurave.

Avokati ka theksuar se ekzistojne prova dhe pamje filmike qe ne oret kur ka ndodhur ngjarja Topuzi ka qene diku tjeter. Avokati kerkoi ekspertimin e pamjeve filmike qe disponon mbrojtja, por trupi gjukues ka vendosur te rrije 30 dite pas hekurave, nderkohe qe vijojne hetimet.