Eduart Lami, i cili u arrestua pas ngjarjes ku mbeti i vrarë Lulzim Visha, është liruar nga qelia.
Lami u dënua vetëm për veprën penale të armëmbajtjes pa leje, për të cilën gjykata i caktoi një dënim prej 10 muajsh burg. Ai e ka shlyer këtë dënim me kohën e kaluar në paraburgim.
Ndërkohë, akuza për vrasje ndaj tij nuk është ngritur, pasi deri më tani nuk janë gjetur prova që ta lidhin me ekzekutimin e Vishës.
Vrasja e Lulzim Vishes
Konfliktet për një prone dyshohet se çuan në ekzekutimin e 48-vjeçarit, Lulzim Visha, krimi ndodhur mëngjesin e 24 Janarit në Zall Mner.
Viktima pretendonte një sipërfaqe të madhe toke, të cilët aktualisht e posedon Ervis Lami. Konfliktet mes tyre kanë shkuar deri edhe në përplasje fizike.
Ndërkohë ka dyshime se 31-vjeçari dhe kushëriri i tij i arrestuar Eduart Lami janë autorë të dyshuar të vrasjes së 48-vjeçarit.
Ervis Lami është një emër i njohur për policinë në vend, pasi vite me parë ai ndihmoi të dënuarin Admir Tafili që të arratisej nga burgu i sigurisë së lartë në Drenovë të Korçës.
Prej asaj kohe, ai dyshohet të jetë përfshirë në krime të rënda. Ndërsa vitet e fundit ka qëndruar shpesh në Dubai.
Arrestimi i Lamit
Eduart Lami është ndaluar gjatë kontrolleve në zonën e Kamzës për akuzën e armëmbajtjes pa leje, ndërsa është shpallur në kërkim kushëriri i tij, Ervis Lami.
Gjithashtu, dyshohen si të përfshirë në atentatin ndaj 48-vjeçarit Lulzim Visha, ndaj të cilit u qëllua me të pakten 12 plumba teksa ndodhej në automjetin e punës.
Ndërkohë hetimet e policisë janë përqëndruar në një konflikt që viktima dhe vëllai i tij kanë pasur kohët e fundit.
Zbulimi i dy kushërinjve
Blutë kanë kryer kontrolle në banesën në rrugën Paqësore, Zall Mner, gjatë hetimeve për identifikimin dhe kapjen e autorëve të vrasjes së 48-vjeçarit, Lulzim Visha.
Mësohet se gjatë kontrolleve u gjetën një armë zjarri automatike me silenciator dhe municion luftarak, 15 copë fishekë luftarak, një sopatë, një thikë, një këllëf pistolete glok dhe në oborrin e shtëpisë janë gjetur 4 gëzhoja armë.
“Arma e zjarrit, gëzhojat si dhe sendet e tjera të sekuestruara në banesë po dërgohen në Institutin e Policisë Shkencore për ekzaminime të mëtejshme për të parë nëse kjo armë zjarri është përdor në ngjarje kriminale”, informojnë blutë.
Raportohet se banesa ku u gjetën sendet e kundraligjshme është në posedim të Ervis Lamit dhe përdorej nga 31-vjeçari, si edhe kushëriri i tij, Eduart Lami.
Në pranga u vendos 37-vjeçari, banues në Kamëz, për veprat penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe e municionit” dhe “Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armeve të ftohta”.
Ndërsa u shpall në kërkim dhe vijon puna për kapjen e Ervis Lamit.
