Gjykata e Posacme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka caktuar sot masat e sigurisë për drejtorin e Tatimeve në Korcë, Thoma Tontonozi dhe specialistin e regjistrimit, Stjuart Bardhoshi.

Me vendim të Gjykatës së Posacme, dy zyrtarët do të qëndrojnë në arrest me burg me akuzën e korrupsionit.

Thoma Tontonozi dhe Stjuart Bardhoshi, u arrestuan dy ditë më parë nën akuzën e korrupsionit në kuadër të operacionit të koduar “Tatimi”, nën drejtimin e SPAK.

Gjatë operacionit për arrestimin janë gjetur dhe sekuestruar një sasi vlere monetare dhe dokumentacion që vërteton implikimin e dy punonjësve në veprimtari korruptive.

Këta shtetas kundrejt rryshfetit u premtonin disa subjekteve për të mos ushtruar kontroll të thelluar për konstatimin e shkeljeve apo shmangieve të detyrimeve tatimore.

