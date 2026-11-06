44-vjeçari shqiptar Nikolin Pali u arrestua sot në Athinë me identitet të rremë, gjashtë vite pasi dyshohet se vrau ish-të dashurën e tij ukrainase dhe të dashurin e saj, një farmacist 42-vjeçar në zonën e Korinthit.
Sipas medieve greke, Pali ka rrëfyer në polici edhe dy vrasje të tjera. Përfshirja e tij në krime është duke u hetuar dhe sipas policisë së vendit fqinj kemi të bëjmë me një kriminel shumë mizor. Bashkë me të u arrestua edhe një 41-vjeçare, dyshohet si e dashura.
Dy vrasje të tjera Nikolin Pali dyshohet se i ka kryer në Shqipëri, teksa është dënuar në mungesë me dy burgime të përjetshme për vrasjen e ish-të dashurës së tij dhe partnerit të saj të atëhershëm, në vitin 2020, në Loutraki të Greqisë.
Dy vrasjet që ai ka pranuar dyshohet se kanë ndodhur përpara vitit 2002. Për t’i shpëtuar ndëshkimit, ai ishte larguar drejt Greqisë. Megjithatë, në Shqipëri është shpallur në kërkim ndërkombëtar me një njoftim të kuq përmes INTERPOL-it, për tentativë grabitjeje me armë në bashkëpunim.
Sipas policisë greke, 44-vjeçari, i cili u arrestua në zonën e Patisionit, qarkullonte me dokumente identifikimi të falsifikuara dhe dyshohet se po përgatitej të kryente një tjetër sulm. Ai konsiderohet nga policia si një person me precedentë të rëndë penalë, i cili merrte përsipër vrasje me pagesë.
Aktualisht po hetohet përfshirja e tij në dy vrasje konkrete, të cilat kanë karakteristikat e atentateve me pagesë.
Ndaj tij ishin në fuqi gjashtë vendime dënimi për veprat penale të vrasjes me dashje, të kryer në gjendje të qetë shpirtërore dhe në mënyrë të përsëritur, grabitjes në mënyrë të përsëritur dhe shkatërrimit të pronës së tjetrit me zjarrvënie.
Për lokalizimin e tij, policia shfrytëzoi informacione të mbledhura nga Departamenti i Krimeve Kundër Jetës dhe Lirisë Personale, në Drejtorinë e Nënvarur për Hetimin e Krimeve Kundër Jetës dhe Pronës. Më pas u organizua një operacion i koordinuar policor në një apartament në zonën e Kato Patisionit.
Gjatë operacionit, i cili u zhvillua në praninë e një prokurori dhe me ndihmën e njësisë speciale EKAM, 44-vjeçari u lokalizua dhe u arrestua.
Më konkretisht, vendimet e dënimit kishin të bënin me një vrasje të dyfishtë, e ndodhur në natën mes datave 10 dhe 11 tetor 2020, në një shtëpi pushimi në Loutraki të Korinthit.
I arrestuari dyshohet se kishte vrarë me sëpatë ish-partneren e tij me origjinë ukrainase dhe partnerin e saj të atëhershëm, një farmacist nga zona.
Më pas, ai u kishte marrë viktimave para dhe bizhuteri. Në vijim, kishte transportuar automjetin e gruas në një vend të izoluar dhe i kishte vënë flakën.
Sendet e sekuestruara nga policia
Sipas njoftimit të policisë, gjatë kontrollit në apartamentin ku banonte u gjetën dhe u sekuestruan:
Një pistoletë në ngjyrë argjendi, me dorezë druri.
Dy granata plotësisht funksionale.
Dy mekanizma shpërthyes për granatat.
Tri palë pranga metalike.
Një leje qëndrimi në emër të një personi tjetër, por me fotografinë e tij.
Gjithashtu, në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar policor, u zhvillua një komunikim zyrtar me autoritetet kompetente shqiptare, përmes Departamentit të INTERPOL-it të Drejtorisë së Bashkëpunimit Ndërkombëtar të Policisë Greke.
Nga ky komunikim rezultoi se ndaj tij ishte në fuqi edhe një njoftim ndërkombëtar kërkimi nga Shqipëria, për tentativë grabitjeje të armatosur në bashkëpunim.
Paralelisht, u arrestua edhe një shtetase e huaj, 41 vjeçe, e cila akuzohet për strehimin dhe mbrojtjen e një personi të kërkuar për krime, si dhe për shkelje të ligjit për të huajt.
Theksohet se i akuzuari ka qenë i përfshirë edhe më parë në çështje që lidhen me narkotikët, grabitjet, shkeljet e ligjit për armët, Kodit Rrugor dhe ligjit për lojërat e fatit.
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