Daniel Kinahan, një nga figurat më të njohura të krimit të organizuar në Evropë dhe i cilësuar nga autoritetet si drejtues i një rrjeti të madh ndërkombëtar droge, është arrestuar në Dubai pas një operacioni të fshehtë që ka zgjatur disa muaj.
Lajmi u konfirmua nga policia irlandeze, ndërsa mediat ndërkombëtare raportojnë se aksioni është zhvilluar në bashkëpunim mes disa agjencive ligjzbatuese.
Sipas burimeve hetimore, autoritetet kanë ndjekur në mënyrë diskrete lëvizjet e Kinahan për një periudhë të gjatë, duke përdorur edhe vende publike si një qendër tregtare dhe një restorant indian pranë Burj Khalifa për monitorim të vazhdueshëm. Operacioni është mbajtur në sekret të plotë deri në momentin e arrestimit, për të shmangur çdo ndërhyrje apo rrjedhje informacioni.
Arrestimi i tij lidhet ngushtë me marrëveshjen e re të ekstradimit mes Irlandës dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, e cila ka hyrë në fuqi në vitin 2025 dhe është përdorur për herë të parë në këtë rast. Sipas autoriteteve, kjo marrëveshje ka luajtur rol vendimtar në përshpejtimin e procedurave ligjore dhe koordinimin ndërkombëtar.
Hetimet e gjata ndaj Kinahan dhe rrjetit të tij lidhen me akuza për trafik ndërkombëtar droge, pastrim parash dhe krijim të një strukture kriminale me shtrirje në disa kontinente. Autoritetet besojnë se rrjeti i tij ka operuar në më shumë se 20 vende dhe ka gjeneruar qarkullime financiare që kapin vlera shumë të larta.
Një element i rëndësishëm në hetim ka qenë sekuestrimi dhe analiza e mesazheve të koduara nga pajisje elektronike të bashkëpunëtorëve të tij. Sipas raportimeve, disa prej këtyre mesazheve janë fotografuar para se të fshiheshin, duke i dhënë hetuesve prova të rëndësishme për lidhje me urdhra kriminalë dhe operacione të organizuara.
Kinahan kishte jetuar për gati një dekadë në Dubai, pasi ishte larguar nga Evropa në vitin 2016. Emri i tij është lidhur prej kohësh me të ashtuquajturin “kartel Kinahan”, një nga rrjetet më të fuqishme të krimit të organizuar irlandez, i përfshirë në një konflikt të përgjakshëm me bandën Hutch, që ka lënë dhjetëra viktima në Irlandë ndër vite.
Arrestimi i tij vjen pas një periudhe të gjatë ndjekjeje ndërkombëtare, ku edhe Shtetet e Bashkuara kishin ofruar shpërblime deri ne 5 milionë dollarë për informacion që çonte në kapjen e anëtarëve të rrjetit. Autoritetet e konsiderojnë këtë zhvillim si një nga goditjet më të rëndësishme ndaj krimit të organizuar në Evropë në vitet e fundit, duke hapur rrugën për procedurat e mëtejshme ligjore dhe ekstradimin e mundshëm.
