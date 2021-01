Gjykata e Tiranës ka dhënë masën e sigurisë “arrest me burg” për Rigers (Rilian) Lalën, i cili u arratis mëngjesin e sotëm nga Komisariati numër 1 në Tiranë.

I riu u arratis në momentin kur është dërguar për t’i marrë gjurmët e gishtave. Pas kësaj procedure ai do të dërgohej në gjykatë, ku do të njihej me masën e sigurisë.

Nga ana tjetër SHÇBA ka nisur hetim për dy efektivët që shoqëronin Lalën, ndërsa është ende e paqartë si ka mundur t’u ikë.

Rigers Lala, u prangos më 2 janar për armëmbajtje pa leje. 30-vjeçari u arrestua në zonën e “Ali Demit” në kryeqytet, nga forcat “Shigjeta”.

I riu u kap duke qarkulluar me armë zjarri pa leje. Policia në një komunikatë zyrtare sqaroi arrestimin e të riut, ku sipas bluve Lala u lokalizua pas bashkëpunimit me qytetarët dhe u arrestua në flagrancë.

g.kosovari