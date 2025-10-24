Kreu i PD, Sali Berisha dhe drejtuesi i PSD-së, Tom Doshi janë përfshirë në replika në distancë. Ishte i pari Sali Berisha që me një postim në Facebook, pretendoi se SPAK kishte lëshuar një urdhër arrest ndaj Tom Doshit, por ai ishte arratisur.
“Miq, gosipi i qytetit gumëzhiti mbrëmë anë e kënd e qoshe-qoshe të Tiranës se Tom Doshi u arrestua, se Tom Doshit i kanë prerë urdhër-arrestin skapistët e partisë dhe se Tom Doshi ishte diku larg apo te Rrapi e Treshit dhe sot në mëngjes do paraqitej burrërisht në SKAP për tu burgosur.
Sot në mëngjes gosipin e mori era dhe bashkë me të edhe urdhër-arrestin për Doshin, aleatin besnik të Ramaduros. Toma, që pardje ishte në Skap dhe dje u largua në drejtim të paditur, mbasi u urdhërua që t’ia mbathi. Rroftë drejtësia e Partisë së Krimit”, shkroi Berisha.
Tom Doshi iu përgjigj duke ndarë një foto nga Tirana dhe e quajti mashtrues.
“O Sali mashtruesi! Për 20 vjet ke shpif kundër meje. Nuk jam largu, jam këtu, në mes te Tiranes duke e pi kafen mes miqsh e jo mes paranojash. Nuk frikësohem se nuk e kam vjedhur popullin si ti”, shkruan Doshi.
Menjëherë Berisha e fshiu postimin.
Leave a Reply