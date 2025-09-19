Një shtetas shqiptar 27-vjeçar, i arratisur një ditë më parë nga burgu i Kassandra, ka sulmuar me thikë një ukrainase 25-vjeçare pasditen e së premtes në Kypsa, në Halkidiki.
Sipas raportimeve, rreth orës 17:00, shqiptari hyri në banesën e të resë, e qëlloi me thikë, i mori telefonin celular dhe 2.000 euro.
Pas sulmit, autori u arratis, ndërsa viktima u dërgua me urgjencë në spital nga një ambulancë e EKAB.
25-vjeçarja e njohu autorin nga një fotografi që i treguan policët.
27-vjeçari ishte i burgosur për çështje të trafikut të paligjshëm të emigrantëve dhe u arratis rreth orës 11:00 të enjtes gjatë punimeve pranë burgut.
Leave a Reply