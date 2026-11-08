Lihet në detyrim paraqitje Albano Ahmeti 35-vjeçari që u akuzua për abuzim seksual ndaj nxënëseve të mitura në shkollën “Hajredin Beqari” në Selenicë.
Avokatja Anxhela Karavokyri tha se kërkesa e prokurorisë ishte masa e arrestit në shtëpi.
“Deri në këto momente nuk duam të bëjmë asgjë publike për shkak të karakterit sensitiv të çështjes”, deklaroi ajo për mediat.
Mësuesi 35-vjeçar u ndalua më 6 nëntor, pasi 7 vajza të moshave 14–17 vjeçe denoncuan se ishin ngacmuar seksualisht prej tij në ambientet e shkollës. Ai dyshohet se i ngacmonte vajzat me fjalë dhe gjeste.
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