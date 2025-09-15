Ka ndërruar jetë në Santiago të Kilit skiatori 25-vjeçar italian Matteo Franzoso. Skiatori italian vdiq pas një aksidenti gjatë stërvitjes të shtunën në La Parva, në Ande të Kilit. Një kërcim në një shpat të shpejtë, një strukturë e provuar dhe e testuar për ekipin kombëtar italian ishte fatal për 25-vjeçarin.
Me origjinë nga Xhenova, ai u transportua me helikopter në Santiago, Kili, ku ndodhej në koma të shkaktuar nga mjekësia pas dëmtimit në kokë.
Skiatori, i cili do të mbushte 26 vjeç nesër, ishte anëtar i ekipit kombëtar italian. Ai gjithmonë është dalluar në shpatet në të gjithë Italinë, duke fituar tituj dhe medalje italiane. Më pas iu bashkua ekipit kombëtar.
