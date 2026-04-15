Këto janë pamjet e pallatit 12-katësh që u përfshi nga një zjarr i përmasave të mëdha pasditen e së martës pranë “Farmacisë 10” në Tiranë, që sikurse shihet ka shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale.
Sipas të dhënave paraprake, rreth 30 apartamente janë prekur nga flakët, të cilat dyshohet se kanë nisur në katin e parë të një biznesi.
Shkaku i zjarrit nuk është përcaktuar ende zyrtarisht, megjithëse dyshohet për një shkëndijë elektrike, ndërsa materiali i përdorur në fasadë mund të ketë ndikuar në përhapjen e shpejtë të flakëve.
Zjarri ka përfshirë plotësisht pjesën e jashtme të ndërtesës, duke djegur fasadën me dy shtresa dhe duke dëmtuar edhe strukturën e brendshme në disa pjesë.
Pamjet nga vendngjarja tregojnë një ndërtesë të nxirë nga flakët, rrënoja dhe tym që vijon të dalë edhe këtë të mërkurë.
Si pasojë e ngjarjes, 11 persona përfunduan ditën e djeshme në spital.
Forcat zjarrfikëse, të mbështetura nga emergjencat civile dhe ushtria, u angazhuan me mbi 50 efektivë për të vënë nën kontroll flakët. Puna për shuarjen e plotë të zjarrit dhe eliminimin e vatrave të mbetura vijon ende. Ndërhyrja nga ajri me dy helikopterë Cougar ndihmoi shumë në neutralizimin e flakëve.
Drejtori i Shërbimit Zjarrfikës, Arben Cara, deklaroi ditën e djeshme se është ende herët për të përcaktuar shkaqet e zjarrit. Ai theksoi se situata është vënë nën kontroll, por vijon puna për izolimin e të gjitha vatrave brenda banesave.
“Është shumë shpejt për të folur për shkaqet e zjarrit. Jemi angazhuar maksimalisht me forcat e Policisë së Shtetit dhe forcat emergjente, me të gjitha kapacitetet që kemi për të bërë të mundur lokalizimin e flakëve, që tashmë e kemi në kontroll. Është akoma shumë shpejt për të thënë se zjarri është fikur pasi po punohet në të gjitha drejtimet për të lokalizuar vatrat e zjarrit që ndodhen brenda banesave.“, u shpreh Cara.
Ndërhyrja bëri të mundur që flakët të mos përhapeshin në ndërtesat përreth. Megjithatë, dëmet materiale në pallatin e përfshirë janë të mëdha, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes vijojnë.
Leave a Reply