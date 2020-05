Katër orë diskutime të gjatë pasditen e sotme nuk kanë sjellë asgjë të re në tryezën e Këshillit Politik.

Opozita nuk ka arritur të marrë konsensusin e mazhorancës për të futur identifikimin biometrik të zgjedhësve në të gjitha qendrat e votimit.

Përfaqësuesi i PD-së, Oerd Bylykbashi, duke folur pas mbledhjes tha se kjo është vija e kuqe e opozitës që nuk do të lejojë të kalohet.

Bylykbashi: Për çështjen e administrimit të zgjedhjeve dhe gjykimit nuk heq dorë nga modeli i 30 qershorit. Vetë mbush kutitë, vetë i numëron dhe vetë shpall rezultat. PS në strategjinë e saj ka vetëm një gjë, vjedhjen dhe marrjen e votave në tavolinë. Kjo është një vizë e kuqe që opozita nuk do të lejojë të kalohet. Pa u arritur dakortësia për propozimin tonë që bllokon mbushjen e kutive përmes identifikimit biometrik të zgjedhësve në të gjitha qendrat e votimit, të gjitha përpjekjet e tjera nuk janë gjë tjetër veçse përpjekje për të maskuar. Kemi bërë propozime për të garantuar votën e zgjedhësve shqiptarë.Rrotacioni politik të ndodhë me votë. Propozimet tona janë refuzuar pavarësisht fleksibilitetit të opozitës që për çështje të caktuara të ecet për të gjetur kompromis por që nuk janë çështje themelore ne jemi përballur me refuzimin e të gjitha çështjeve që garantojnë procesin zgjedhor. PS do të krijojë alibionë që në përfundim të procesit ti drejtoihet parlamentit që ti vendosë rregullat vetëm pa kompromis dhe konsensus ashtu si kërkon BE dhe siç është marrëveshja e 14 janarit 2020. Deri sot opozitës çdo kërkesë që është bërë i është refuzuar nga PS që nuk ka interes për reformën zgjedhore.