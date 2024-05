E ftuar në “Zona Zero” në Top News ka qenë gazetarja Aida Topalli e cila ka folur për megaoperacionin e SPAK në kuadër të të cilit u lëshuan 50 urdhër arreste. Ajo ka dhënë detaje lidhur me komunikimin që anëtarët e 7 grupeve kriminale kishin me njëri tjetrin. Në këto komunikime dalin edhe bisedat mes Ervis Martinajt dhe Leonard Dukës, ku flasin për mundësinë e shuarjes së konflikteve.

Aida Topalli: Gjatë komunikimit që ka pasur Leonard Duka me Ervis Martinaj teksa sqaroheshin për pjesën që të krijonin ndoshta jo një aleancë me njëri-tjetrin por të sheshonin gjërat se nëse do të vazhdonin gjithçka do shkonte më keq dhe teksa Ervis Martinaj i thotë që kam qenë në dijeni për rrëmbimin e babait, Leonard Duka i kthehet duke i thënë që ty ta ka marrë mendje Trejsi Sejdini dhe sigurisht që nuk kishe si të merrje vesh se çfarë po bënte Santiago Malko dhe çdo anëtar tjetër i grupit tënd.