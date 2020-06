Muharrem Zilija i arrestuar disa muaj pasi ka kërcënuar me jetë drejtorin e përgjithshëm të Burgjeve, Agim Ismaili është dënuar me 10 muaj burg. Vendimi është dhënë nga gjyqtar Artan Gjermeni.

“Të kam nisur dy here fjale me njerezit e tu, ti vazhdon me na ra ne qafe, ky eshte paralajmerimi i fundit, nese do te vazhdosh ty dhe famiiljaret i pret nje fund i tmerrshem,po deshe provoje nuk do gezohesh nje minut” thuhej në mesazhin dërguar Ismailit.

Zilija, kërcënimin ndaj kreut të Burgjeve e ka bërë nga një numër që fillimisht nuk mund të identifikohej.

Kallëzimi për kërcënim është bërë nga Ismaili dhe përmes mesazheve të dërguara në numrin e tij të telefonit u bë dhe gjetja e autorit.

