Turqia po shqyrton mundësinë e vendosjes së avionëve luftarakë F-16 Fighting Falcon në ishullin e Qipros, thanë të shtunën burime nga Ministria turke e Mbrojtjes.
“Në dritën e zhvillimeve të fundit, po hartohen plane në faza për të garantuar sigurinë e Republikës Turke të Qipros Veriore (TRNC). Vendosja e avionëve F-16 Fighting Falcon në ishull është një nga çështjet që po vlerësohen,” ) thanë burimet.
Një burim nga Ministria e Mbrojtjes e Turqisë tha se vendosja e avionëve F-16 Fighting Falcon në Qipro është një nga hapat që po shqyrtohen në kuadër të planifikimit për të siguruar mbrojtjen e shtetit turko-qipriot në veri të ishullit.
