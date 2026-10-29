Qendra për Luftën Kundër Dezinformimit e Presidencës Turke i mohon “kategorikisht” akuzat për ndërhyrjen e Turqisë në zgjedhjet izraelite duke i quajtur ato një fushatë të qëllimshme dezinformimi që synon manipulimin e opinionit publik.
Në një deklaratë të lëshuar në përgjigje të raporteve të mediave ndërkombëtare dhe postimeve në rrjetet sociale, pala turke i hedh poshtë plotësisht akuzat. “Akuzat që u shfaqën në disa media dhe platforma të mediave sociale ndërkombëtare, sipas të cilave ‘Turqia ndërhyri në zgjedhjet izraelite’, janë plotësisht të pabaza”, tha ajo.
Njoftimi gjithashtu e karakterizon informacionin përkatës si pjesë të një përpjekjeje të organizuar për të mashtruar opinionin publik , duke u bërë thirrje qytetarëve që të mos e konsiderojnë atë të besueshëm.
“Këto akuza janë pjesë e një fushate të qëllimshme dhe të hapur dezinformimi, që synon manipulimin e opinionit publik. Ne i bëjmë thirrje fuqimisht publikut të mos besojë lajme dhe akuza të tilla të rreme që synojnë ta mashtrojnë atë”, thekson konkretisht deklarata.
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Burimi: Botë
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