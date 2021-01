Ministri i jashtëm turk, Mevlut Cavusoglu i ka bërë një ofertë zyrtare Greqisë për të rifilluar bisedimet mbi pretendimet e tyre konfliktuale detare në Mesdheun Lindor dhe çështje të tjera ekzistuese.

“Ne ftojmë Greqinë në bisedime eksploruese për të mbajtur takimin e parë në Janar. Ne jemi vendi pritës. Miqtë tanë që po kryejnë këto negociata do të përcaktojnë historinë e tyre me homologët e tyre në Greqi. Por ne jemi gati duke nisur nga sot. Pas këtij takimi të parë, unë do të shkoj përsëri në Tiranë me ftesë të Edi Ramës dhe jam gati të takohem me Ministrin e Jashtëm Grek Dendias, shpresoj që Greqia nuk e refuzon këtë mundësi, këtë ftesë dhe së shpejti fillojnë bisedimet hulumtuese”, tha Cavusoglu.

Duke folur në një konferencë të përbashkët shtypi me homologun e tij qipriot turk Tahsin Ertugruloglu në kryeqytetin Ankara, Cavosoglu tha se Greqia kishte treguar më parë se mund të rifillonte bisedimet në 11 janar, por që asnjë lëvizje nuk ishte bërë. Ai shtoi se Athina nuk kishte “asnjë justifikim” për të mos rifilluar bisedimet.

Marrëdhëniet mes dy vendeve u përkeqësuan dukshëm pas nisjes së fushatës kërkimore të anijes turke Oruç Reis në Mesdheun Lindor.

g.kosovari