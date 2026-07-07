Ankaraja ka përfunduar të gjitha përgatitjet për Samitin e 36-të të Krerëve të Shteteve dhe Qeverive të NATO-s, i cili do të zhvillohet më 7 dhe 8 korrik në Kompleksin Presidencial, ku do të mblidhen liderët e 32 vendeve anëtare të Aleancës. Për dy ditë, Kompleksi Presidencial do të mirëpresë krerë shtetesh dhe qeverish, mijëra diplomatë, gazetarë dhe delegacione zyrtare. Në axhendën e samitit do të jenë forcimi i aftësive parandaluese dhe mbrojtëse të NATO-s, siguria euroatlantike, rritja e shpenzimeve për mbrojtjen, objektivat strategjike të Aleancës, si dhe sfidat e sigurisë rajonale dhe globale.
Autoritetet turke kanë marrë masa të rrepta sigurie në të gjithë Ankaranë. Për garantimin e mbarëvajtjes së samitit janë angazhuar gjithsej 56.927 persona, mes tyre 48.841 efektivë policie, 7.447 pjesëtarë të xhandarmërisë dhe 639 specialistë të sigurisë kibernetike. Gjithashtu do të zbatohen masa shtesë në hapësirën ajrore, transportin tokësor dhe pikat strategjike të kryeqytetit. Pjesëmarrësit do të përdorin aeroportet e Esenboğa, Ankara dhe Mürted, ndërsa Kompleksi Presidencial është pajisur me infrastrukturë moderne komunikimi, salla për takime plenare, ambiente për bisedime dypalëshe dhe hapësira për konferenca për shtyp.
Për mediat vendase dhe ndërkombëtare është ngritur një Qendër Ndërkombëtare e Medias në Bibliotekën Presidenciale, e pajisur me 1.800 hapësira pune, 40 dhoma montazhi, mbi 100 pika transmetimi të drejtpërdrejta dhe 11 salla konferencash, ku më e madhja ka kapacitet për 500 persona. Në mbulimin mediatik të samitit do të angazhohen rreth 850 profesionistë të medias, ndërsa transmetuesi publik turk TRT do të realizojë transmetime nga 26 pika të ndryshme me 96 kamera dhe 18 automjete të transmetimit të drejtpërdrejtë.
Gjatë samitit janë planifikuar edhe një sërë takimesh dypalëshe mes liderëve, ndërsa organizatorët presin që takimi të shërbejë për marrjen e vendimeve të rëndësishme mbi të ardhmen e NATO-s dhe forcimin e bashkëpunimit mes vendeve aleate.
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