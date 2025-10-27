Kryeministri britanik, Keir Starmer, dhe presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, kanë nënshkruar një marrëveshje të rëndësishme ushtarake në Ankara për blerjen e 20 avionëve luftarakë Eurofighter Typhoon, me vlerë 8 miliardë paund.
Kjo marrëveshje vjen pas një nënshkrimi paraprak në korrik, që parashikonte blerjen e 40 avionëve, të miratuar nga vendet anëtare të konsorciumit Eurofighter – Gjermania, Italia dhe Spanja. Turqia synon me këtë blerje të modernizojë forcat e saj ajrore dhe të mos mbetet pas rivalëve rajonalë si Izraeli, që ka kryer sulme në Lindjen e Mesme gjatë këtij viti.
Erdogan tha se vendi i tij ka nevojë për një flotë të fortë ajrore për mbrojtjen kombëtare dhe për ruajtjen e balancës ushtarake në rajon. Turqia ka ushtrinë e dytë më të madhe në NATO dhe është një nga eksportueset kryesore të dronëve luftarakë.
Bashkëpunimi i ri me Britaninë shihet si shenjë e afrimit të Ankarasë me Perëndimin pas disa vitesh marrëdhënie të tensionuara. Javën e kaluar, mediat raportuan se Turqia po negocionte për të marrë menjëherë 12 avionë Typhoon të përdorur nga Katari dhe Omani, për të plotësuar nevojat urgjente të forcave ajrore. Avionët e rinj do të dorëzohen nga Britania në vitet e ardhshme.
Erdogan kishte vizituar së fundmi Katarin dhe Omanin për të diskutuar këtë çështje, duke përshpejtuar procesin e marrëveshjes. Bisedimet për blerjen e Typhoon nisën që në vitin 2023, ndërsa Turqia po punon paralelisht për zhvillimin e avionit të saj vendas, KAAN.
Vjet, Ankaraja arriti një marrëveshje 7 miliardë dollarëshe me SHBA për 40 avionë F-16, por përballet me vonesa në dorëzim. Sipas zyrtarëve, sulmet ajrore të Izraelit në rajon e kanë shtyrë Turqinë të forcojë mbrojtjen e saj ajrore dhe të rrisë kapacitetet ushtarake.
Leave a Reply