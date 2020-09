Ish-anëtari i Këshillit Kombëtar të PD-së, Edvin Kulluri, akuzon kryetarin e PD-së, Lulzim Basha, se po i detyron kandidatët për deputetë të bëjnë përbetime komuniste.

Në një postim në rrjetet sociale, Kulluri shkruan se procesi skandaloz i “përzgjedhjes së kandidatëve”, është prova që tregon planin e Lulzim Bashës, për të shkatërruar PD-në.

“Partia Demokratike qe drejtoi rrezmin e komunizmit ne 1990 detyron kandidatet per “kandidate per deputete” te nenshkruajne nje deklarate te tipit kinez maoist gjate procesit te perzgjedhjes!

Perbetime komuniste si keto vetem kandidatet per anetar partie te PPSH-se mund te kene bere ne Shqiperi! Nje turp per ata qe e kane perpiluar dhe ofruar per nenshkrim atyre qe ende besojne tek ky lidership “idiot”! Fatkeqesisht nuk mund tu vesh asnje emer tjeter!

Partia e “njerezve te lire” eshte shnderruar ne nje repart ushtarak qesharak fale “formimit perendimor” sipas modelit “te forcojme unitetin parti-popull”!

Keta qe sulmojne Gramoz Rucin si ish komunist detyrojne njerezit te heshtin e te binden qorrazi ndaj “udheheqjes dhe shokeve te partise”!

Kurre s’i kish shkuar mendja njeriu qe mund te katandiseshin ne kete derexhe 30 vjet pas renies se komunizmit! Dhe kjo nuk eshte rastesi por plan diabolik per te shkaterruar Partine Demokratike!”-shkruan Kulluri.

