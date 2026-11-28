Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla ka reaguar për përplasjet dhe episodet e dhunës që po regjistrohen në protestën e sotme.
Teksa ka publikuar pamjet nga tubimi, deputeti shkruan se ata që kryejnë akte dhune janë persona të angazhuar nga partitë politike, referuar Sali Berishës, Agron Shehajt dhe Arlind Qorrit.
“Ja dhe seksioni i dhunës së Saliut, përzierë me ndonjë gone e llapaqorrë, hyzmeqarë të turpshëm të duarve të huaja që sulmojnë Shqipërinë në Ditën e Pavarësisë. TURP!”- shkruan Balla.
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