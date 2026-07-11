Kryeministri Edi Rama ka reaguar lidhur me fushatën e koordinuar të vlerësimeve negative ndaj bizneseve të turizmit në Shqipëri, duke e cilësuar atë si një sulm të motivuar politikisht ndaj ekonomisë së vendit.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama shkruan se ekonomia shqiptare e turizmit u godit në kulmin e sezonit nga ajo që e cilësoi si “terror digjital” ndaj sipërmarrjeve të mikpritjes.
“Ekonomia jonë e turizmit u godit pabesisht nga terrori digjital mbi sipërmarrjet mikpritëse në kulmin e sezonit. Artikulli i TiranaExaminer shpjegon se si një organizim i motivuar politikisht u kthye në agresion ekonomik kundër vendit dhe familjeve që jetojnë me turizmin”, shkruan Rama.
Në postimin e shpërndarë nga TiranaExaminer, thuhet se gjatë periudhës 6–10 korrik, dhjetëra biznese të sektorit të mikpritjes u përballën me një valë të koordinuar vlerësimesh negative në Google, duke shkaktuar rënie të menjëhershme të reputacionit online të disa prej tyre. Sipas raportimeve, Google identifikoi anomalitë dhe nisi rikthimin e vlerësimeve brenda pak ditësh.
Analiza e autorit Bekim Besimi argumenton se sulmi nuk synonte vetëm kompani të veçanta, por prekte drejtpërdrejt sektorin më të rëndësishëm të ekonomisë shqiptare në kulmin e sezonit turistik. Sipas tij, reputacioni online përbën një aset kritik për një destinacion në zhvillim si Shqipëria, ku një pjesë e madhe e turistëve rezervojnë për herë të parë bazuar në vlerësimet në platformat digjitale.
Në analizë theksohet se kostoja e krijimit të mijëra vlerësimeve të rreme është minimale, ndërsa dëmi ekonomik mund të jetë i konsiderueshëm, pasi ndikon në renditjen e bizneseve në platformat online, ul dukshmërinë dhe mund të çojë në humbje rezervimesh gjatë javëve më fitimprurëse të vitit.
Autori vëren gjithashtu se, ndonëse Google riktheu shumicën e vlerësimeve pas verifikimit të aktivitetit të dyshimtë, dëmi indirekt, si rezervimet e humbura dhe ndikimi në perceptimin e turistëve, mbetet i vështirë për t’u matur.
Analiza e publikuar nga TiranaExaminer e cilëson episodin si një shembull të ri të cenueshmërisë së ekonomive të varura nga turizmi përballë sulmeve që synojnë reputacionin digjital, duke argumentuar se besimi online është kthyer në një pjesë thelbësore të infrastrukturës ekonomike të vendeve turistike.
Artikulli i publikuar:
Kur shtetet ose lëvizjet sulmojnë infrastrukturën, imazhet janë të njohura: një tubacion, një nënstacion, një fermë serverash. Në javën e dytë të korrikut, pikërisht në qendër të sezonit turistik, Shqipëria përjetoi një sulm ndaj infrastrukturës që nuk përfshinte asnjë nga këto. Asnjë tel nuk u pre. Shënjestra ishte një shtresë e ekonomisë që nuk ka gardh rreth e rrotull dhe asnjë roje te dera: besimi i grumbulluar i të huajve, i ruajtur si vlerësime me yje në platformat përmes të cilave udhëtari modern vendos se ku të flejë dhe të hajë.
Midis 6 dhe 10 korrikut, valë të koordinuara vlerësimesh negative goditën dhjetëra biznese mikpritëse shqiptare në platformat e Google. Kriminologu Ervin Karamuço e vendosi numrin e kompanive të synuara në 42, midis tyre disa nga taksapaguesit më të mëdhenj të vendit. Policia e Shtetit njoftoi verifikimin e më shumë se 10,000 llogarive që tregonin atë që i quajti modele të dyshimta aktiviteti. Rastet e dokumentuara treguan se vlerësimet e hoteleve ranë nga 4.7 në 2.4 dhe nga 4.8 në 2.3, brenda pak ditësh. Politika e episodit do të gjykohet diku tjetër. Ekonomia meriton shqyrtim sipas kushteve të veta dhe është më e kthjellët nga sa sugjeron britma.
Filloni me atë që u sulmua në të vërtetë.
Shqipëria e mbylli vitin 2025 me 12.47 milionë vizitorë të huaj sipas numërimit të INSTAT, një vit i shtatë radhazi rritjeje dhe një shifër që e vendos një vend me 2.4 milionë banorë në të njëjtën kategori numerike me Bullgarinë, shumë më përpara se Mali i Zi me afërsisht tre milionë. Pesë muajt e parë të vitit 2026 ishin 8.2 përqind përpara vitit të kaluar. Pjesa e turizmit në ekonomi, duke llogaritur efektet indirekte, është mbi një të pestën e produktit të brendshëm bruto nga dokumentet strategjike të vetë qeverisë dhe nga studimet sektoriale njësoj. Këto janë shifrat që citohen zakonisht dhe janë të sakta, por fshehin dy faktet strukturore që e bënë sulmin e korrikut racional nga pikëpamja e sulmuesve.
E para është përqendrimi. Analizat sektoriale vendosin midis tre të katërtave dhe katër të pestave të qëndrimeve turistike në Shqipëri nga qershori deri në shtator, dhe thelbi i kësaj bërthame janë korriku dhe gushti. Një goditje e dhënë në javën e dytë të korrikut nuk është një goditje kundër një të dymbëdhjetës së të ardhurave vjetore. Ajo synon javët në të cilat sektori fiton pjesën më të madhe të vitit të tij, paguan borxhet e dimrit dhe gjeneron paratë që transportojnë mijëra punëtorë sezonalë gjatë sezonit të ulët. Koha nuk ishte e rastësishme për metodën. Ishte metoda.
E dyta është karakteri i kërkesës shqiptare. Kroacia dhe Greqia u shesin vizitorëve të përsëritur dhe operatorëve turistikë të lidhur me kontrata shumëvjeçare; reputacioni i tyre amortizohet gjatë dekadave. Bumi i Shqipërisë është i ri. Vizitori i saj mesatar është një vizitor i parë, i orientuar drejt zbulimit, që rezervon në mënyrë të pavarur, dhe qëndrimi mesatar, afërsisht gjysmë nate për vizitor të regjistruar kundrejt tre deri në gjashtë netëve në tregjet fqinje, na tregon se këta janë udhëtarë që ende provojnë vendin në vend që të kthehen në të. Shifra përfshin vetëm akomodimin e regjistruar dhe për këtë arsye nënvlerëson qëndrimet reale, duke pasur parasysh informalitetin e sektorit, por sinjali i mbijeton paralajmërimit. Një destinacion në atë fazë të ciklit të tij jetësor nuk përfiton thjesht nga vlerësimet online. Ai përbëhet prej tyre. Projekti pesëvjeçar i shndërrimit të Shqipërisë nga një thashethem në një rezervim kaloi, në një shkallë që pak ekonomi të tjera mesdhetare mund ta arrinin, përmes shtresës së rishikimit të gjysmë duzine platformash. Atje ndodhet në të vërtetë kapitali i akumuluar i marketingut të vendit, dhe kjo është ajo që u godit.
Asimetria është historia.
Ekonomia e vetë sulmit është pothuajse në mënyrë të turpshme në favor të sulmuesit. Një vlerësim i sajuar me një yll nuk kushton asgjë për t’u prodhuar dhe minuta për t’u postuar. Efekti i tij, i shumëzuar në mijëra llogari, nuk është dekorativ. Vlerësimet e platformës ushqejnë algoritmet e renditjes; renditja përcakton dukshmërinë; dukshmëria përcakton konvertimin. Një hotel që bie nga 4.7 në 2.4 nuk duket thjesht më keq për udhëtarin që e gjen. Ai ndalon së gjeturi. Për një vizitor të huaj që krahason një pronë të panjohur shqiptare me një të njohur greke, një vlerësim i prishur nuk është një pikë e të dhënave që duhet peshuar. Është një skualifikim.
Rindërtimi nga BIRN gjurmon origjinën e fushatës në forumet në gjuhën shqipe në Reddit afërsisht një muaj para grevës, ku thirrjet për të bojkotuar bizneset e perceptuara si të afërta me qeverinë u ngurtësuan në një plan të organizuar për të mbushur faqet e tyre me vlerësime negative. Objektivi i parë kryesor, grupi i produkteve të detit Rozafa, u zgjodh në mënyrë reaktive, pasi pronari i tij tallte publikisht lëvizjen e protestës. Prej andej, lista e objektivave u zgjerua në hotele, grupe shitjesh me pakicë dhe kompani mediatike në pronësi të figurave të lexuara si të afërta me qeverinë. Kriteri i përzgjedhjes, duhet thënë qartë, ishte afërsia politike, jo cilësia e shërbimit, dhe vlerësimet ishin në pjesën më të madhe trillime të përvojave që nuk kanë ndodhur kurrë. Cilado qoftë fjalori që dikush preferon për këtë, protesta e konsumatorëve nuk është ajo. Informacioni i fabrikuar tregtar, i përdorur në shkallë të gjerë kundër firmave të identifikuara, në javët kritike për të ardhurat e vitit të tyre, është agresion ekonomik sipas çdo përkufizimi të përdorshëm, dhe fakti që disa pjesëmarrës nënshkruan emrat e tyre për të vërteton qëllimin në vend të pafajësisë.
Motivi nuk është rastësia.
Një kundërshtim meriton të trajtohet drejtpërdrejt. Sulmuesit synuan pronarët, jo një sektor të caktuar; motivi i tyre ishte i brendshëm dhe politik. Të dyja gjërat janë të vërteta dhe dallimi midis tyre nuk vendos asgjë, sepse qëllimi nuk është incidenti. Kërkesa e huaj nuk analizon politikën e pronësisë shqiptare. Një familje gjermane që krahason vijat bregdetare në korrik nuk sheh një hotel ngjitur me qeverinë me një vlerësim të keq. Ajo sheh një hotel shqiptar me një vlerësim të keq dhe rezervon Korfuzin.
Mekanizmi meriton të deklarohet i plotë, sepse është thelbi i të gjithë argumentit. Turizmi është ndër të paktat industri eksporti në të cilat blerësi rrallë e ndan firmën nga vendi. Një makinë me defekt dëmton një prodhues; një pushim i prishur dëmton një destinacion. Platformat e rishikimit e forcojnë këtë tendencë në arkitekturë, sepse ato i paraqesin mijëra biznese të pavarura udhëtarit që kërkon si një raft të vetëm kombëtar, të renditur dhe të shënuar krah për krah. Degradoni mjaftueshëm artikuj në raft menjëherë dhe është rafti që fiton reputacionin. Kjo është arsyeja pse një fushatë e synuar politikisht prodhoi një eksternalitet sektorial, dhe për këtë arsye kombëtar, dhe pse ndodh grumbullimi pavarësisht nëse dikush e ka ndërmend apo jo. Nëse agresioni ishte gjithashtu përmbysje në kuptimin e ngushtë, një përpjekje e drejtuar ose e amplifikuar nga jashtë vendit për të degraduar kapacitetin e tij ekonomik, është një pyetje që të dhënat publike ende nuk mund t’i përgjigjen. Pretendimet zyrtare për celula të infiltruara mbeten pretendime dhe nuk është publikuar asnjë provë e amplifikimit të huaj. Ekonomia nuk pret përgjigjen. Ekspozimi është identik në të dyja rastet.
Ky nuk është një përjashtim për shqiptarët.
Shtresa e rishikimit është njohur si terren strategjik edhe më parë, dhe precedentët ndriçojnë atë që ndodhi këtu nga tre këndvështrime. Në mars të vitit 2022, disa ditë pas pushtimit të Ukrainës, fushatat e aktivistëve filluan të përdorin rishikimet e restoranteve dhe dyqaneve ruse në Google Maps për të shpërndarë lajme lufte përtej bllokadës së informacionit të Kremlinit. Përgjigja e Google nuk ishte të referonte përmbajtjen. Ajo pezulloi rishikimet, fotot dhe redaktimet e reja në të gjithë Rusinë, Ukrainën dhe Bjellorusinë me shumicë, dhe Tripadvisor e ndoqi. Kur shtresa e rishikimit u bë një kanal konflikti, platforma thjesht e çaktivizoi atë për tre vende njëherësh. Ky episod vendosi dy fakte që rasti i Shqipërisë tani i ka konfirmuar: shtresa është mjaft e rëndësishme për t’u luftuar, dhe sovrani i saj efektiv është një kompani private në Kaliforni, jo ndonjë qeveri ekonomia e së cilës varet prej saj.
Precedenti i dytë është më shumë penal sesa politik. Këtë pranverë, rrjeti i shitjes me pakicë në Singapor, Gain City, u varros në vlerësime të sajuara me një yll pasi refuzoi të paguante një shërbim për heqjen e vlerësimeve, një shembull i një modeli zhvatjeje tani aq i zakonshëm sa Google mban një kanal të dedikuar raportimi për të. Mekanika ishte identike me fushatën shqiptare, llogari të hedhura, kohë e sinkronizuar, objektiva komercialë; vetëm motivi ndryshonte, kërkim qiraje dhe jo politikë. Shtresa e vlerësimit, me fjalë të tjera, është tashmë një sipërfaqe sulmi e njohur për këdo që ka një ankesë ose një model biznesi, dhe mjetet janë të përgjithshme.
Precedenti i tretë është pika referuese për përshtatje. Pas sulmeve kibernetike të vitit 2007 që pasuan zhvendosjen e një memoriali lufte sovjetik, Estonia ndaloi së trajtuari shtresën e saj dixhitale si një dobi teknike dhe e riklasifikoi atë si infrastrukturë të sigurisë kombëtare, një ndryshim që pjesa tjetër e aleancës përfundimisht e ratifikoi duke vendosur qendrën e mbrojtjes kibernetike të NATO-s në Talin. Asnjë ekonomi e varur nga turizmi nuk e ka kryer ende riklasifikimin ekuivalent për shtresën e saj të reputacionit. Protestat kundër turizmit që kanë përshkuar periodikisht Barcelonën, Venedikun dhe Amsterdamin nuk e kanë kërkuar kurrë një të tillë, sepse ato ishin ekspresive dhe jo ekonomike, synonin dukshmërinë, jo rezervimet. Ajo që e dallon rastin shqiptar është kombinimi: një lëvizje politike vendase, përmbajtje e sajuar dhe jo ekspresive, dhjetëra objektiva komercialë të përzgjedhur sipas listës dhe ekzekutim i kohëzuar në javët kur sektori fiton vitin e tij. Rastet e dokumentuara publikisht që kombinojnë të gjithë këta elementë janë të vështira për t’u gjetur kudo në ekonominë evropiane të turizmit. Evropa tani ka një të tillë dhe manuali është publik.
Tani libri i ndershëm i dëmit.
Këtu, të dhënat e ndërlikojnë gjuhën e katastrofës po aq sa ndërlikojnë gjuhën e protestës së padëmshme. Google, me peticion nga bizneset e prekura dhe nga autoritetet shqiptare, verifikoi anomalinë dhe filloi të rivendoste vlerësimet brenda afërsisht katër ditëve nga kulmi i sulmit. Llogaritë ofenduese u hoqën nga sistemi i rishikimit. Disa prona, nga llogaritë që qarkullonin më 10 korrik, dolën me gjendjen e tyre të paprekur ose paksa të përmirësuar, pasi verifikimi i platformës konfirmoi sulmin dhe jo ankesat. Si sabotim i vetë shtresës së vlerësimit, operacioni dështoi, dhe dështoi shpejt, për një arsye që ia vlen të thuhet saktësisht: platformat mbajnë të dhëna me kohë të vulosura, dhe një mijë rishikime që mbërrijnë në një javë nga llogari pa histori janë një nënshkrim, jo një turmë. Vetë shkalla që e bëri sulmin të frikshëm e bëri atë të dallueshëm.
Por rivendosja e një mesatareje nuk është rivendosja e një sezoni. Dëmi i parikuperueshëm qëndron në librin e të dhënave që askush nuk e mban: rezervimet që nuk janë bërë gjatë dritares katër-ditore, anulimet nga udhëtarët që panë një 2.4 dhe u larguan, sportelet turistike të huaja që zhvendosën në heshtje një bllok dhomash në Korfuz dhe nuk do ta njoftojnë faktin. Asnjë nga këto nuk do të shfaqet kurrë si një artikull, prandaj të dyja palët do të kalojnë javët e ardhshme duke shpikur madhësinë e tij. Deklarata e sinqertë është se dëmi i drejtpërdrejtë, i matshëm u përmbaj brenda disa ditësh, se dëmi i tërthortë është real, i pamatshëm dhe i përqendruar në firmat krimi i të cilave ishte pronësia, dhe se një përsëritje e metodës në një formë të rafinuar është tani një tipar i qëndrueshëm i rrezikut politik shqiptar.
Problemi i incidencës.
Ekziston një pikë tjetër ekonomike që organizatorët e fushatës duket se nuk e kanë përfunduar deri në fund. Firmat e synuara janë ndër punëdhënësit më të mëdhenj privatë në vend. Incidenca e një tronditjeje të kërkesës në një hotel në korrik nuk bie mbi politikën e pronarit. Ajo bie së pari mbi pastrueset e shtëpisë, kamerierët, shoferët dhe furnizuesit e vegjël të peshkut, lirit dhe produkteve, sezoni i të cilëve është i njëjtë me tetë javë. Një lëvizje, ankesa e deklaruar e së cilës është se shqiptarët e zakonshëm janë të përjashtuar nga rritja e vendit, zgjodhi një instrument, kostot e të cilit, me saktësi aktuariale, bien mbi shqiptarët e zakonshëm. Ky nuk është një vëzhgim moral. Është një dështim në synimin e tij dhe mbart një çmim strategjik: brenda shtatëdhjetë e dy orësh, qeveria ishte në gjendje të paraqiste veten, në mënyrë të besueshme, si mbrojtëse e çdo biznesi në vend, një aleancë që lëvizja e protestës kishte kaluar gjashtë javë duke u përpjekur ta parandalonte.
Përgjigja e shtetit ka një kosto ekonomike më vete.
Ankesa e qeverisë është e vërtetë dhe përdorimi i ligjit nga ana e saj është legjitim. Vlerësimet e sajuara që pohojnë fakte të rreme në lidhje me bizneset e identifikuara janë të padueshme sipas dispozitave të zakonshme, shpifja dhe falsifikimi kompjuterik janë ndër ato që ka cituar drejtori i policisë, dhe ndjekja penale e sajimit të dokumentuar nuk kërkon doktrinë të re. Por fjalori zyrtar ka udhëtuar shumë përtej dispozitave të zakonshme. Brenda një cikli të vetëm lajmesh më 10 korrik, episodi u riklasifikua nga një fushatë e koordinuar vlerësimesh në terrorizëm kibernetik, terror dixhital dhe një sulm ndaj interesave ekonomike të vendit, dhe mediat pro-qeveritare publikuan atë që mund të lexohet vetëm si premtime për larje hesapesh jashtëligjore me individë të emëruar.
Një ekonomist është i detyruar ta vlerësojë edhe këtë. Produkti turistik i Shqipërisë është, në thelb, një propozim sigurie: një bregdet i lirë, mikpritës dhe i pazbuluar. Reportazhet e huaja që përkthyen titujt e javës së kaluar nuk e transmetuan nuancën e një mosmarrëveshjeje për vlerësimin. Ata transmetuan fjalët terrorizëm dhe Shqipëri në një fjali, në kulmin e sezonit, me mirësjellje të zyrtarëve të vendit. Të paktën është një çështje e hapur nëse pesë ditë vlerësime me yje të shtypura apo dy javë tituj mbi terrorizmin i shkaktuan më shumë dëm rezervimeve paraprake. Dhe verifikimi i paralajmëruar i dhjetë mijë llogarive, të cilat policia pranon se përfshijnë profile të vërteta të qytetarëve të vërtetë, prezanton një eksternalitet të ndryshëm: investitorët e huaj e lexojnë shtrirjen e statuteve të manipulimit të tregut mbi platformat e konsumatorëve si një sinjal qeverisjeje, dhe sinjalet e qeverisjes, ndryshe nga vlerësimet me yje, nuk rikthehen nga një platformë brenda katër ditësh.
Fushata e korrikut ishte një agresion ekonomik kundër sektorit më të ekspozuar të ekonomisë shqiptare, i ekzekutuar në momentin e cenueshmërisë maksimale, dhe meriton të quhet i tillë pa eufemizëm. Ishte gjithashtu një dështim: i zbuluar brenda pak ditësh, i përmbysur nga platforma që abuzoi, shkatërrues për kapitalin politik të organizatorëve të tij dhe i paguar kryesisht nga punëtorët që pretendonte se mbronte. Shteti e mundi atë me një biletë mbështetjeje dhe më pas i shpenzoi kursimet për retorikë që zhbëu një pjesë të fitores. Ajo që i mbijeton javës nuk janë as vlerësimet e rreme dhe as yjet e rikthyer, por një demonstrim, tani i disponueshëm për çdo aktor në politikën shqiptare, të huaj dhe vendas, se pasuria më e vlefshme e vendit është ajo pa gardh rreth saj, dhe se e vetmja roje që ka pasur ndonjëherë është një ekip moderimi përmbajtjeje në një hemisferë tjetër. Estonisë i duhej një sulm për të kuptuar se sa vlente shtresa e saj dixhitale. Shqipëria tani e ka pasur sulmin e saj. Ajo që bën me mësimin do të thotë më shumë për pjekurinë ekonomike të vendit sesa çdo shifër e mbërritjeve e publikuar këtë vit.
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