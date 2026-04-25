Shqipëria vijon të mbetet një destinacion me interes të lartë turistik dhe lëvizës edhe gjatë periudhës së pranverës. Sipas raportit më të fundit të Institutit të Statistikave (INSTAT), muaji mars 2026 ka shënuar një fluks të konsiderueshëm udhëtarësh, me gjithsej 1,289,468 shtetas (shqiptarë dhe të huaj) që kanë hyrë në territorin e Republikës së Shqipërisë. Kjo shifër përfaqëson një rritje prej 11.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Analiza e flukseve, hyrjet dhe daljet
Të dhënat administrative të siguruara nga Policia e Shtetit dëshmojnë për një rritje organike të lëvizjeve në të gjitha kategoritë. Konkretisht, hyrjet e shtetasve shqiptarë arritën në 680,105 persona, me një rritje vjetore prej 12.5%, ndërsa hyrjet e shtetasve të huaj u regjistruan 609,363 vizitorë, duke u rritur me 10.8% krahasuar me marsin e vitit 2025.
Në krahun tjetër, edhe daljet nga territori kanë pësuar rritje me 8.5%, ku 1,282,702 shtetas kanë lënë vendin gjatë këtij muaji, kryesisht për qëllime personale dhe udhëtime tranzit.
Evropa Jugore dominon tregun e huaj
Evropa mbetet burimi kryesor i vizitorëve të huaj për Shqipërinë. Referuar tabelave të INSTAT, rajoni i Evropës Jugore kontribuon me rreth 80% të të gjitha hyrjeve nga kontinenti, pasuar nga Evropa Perëndimore me 7%. Gjatë tremujorit të parë të vitit (Janar–Mars 2026), numri total i shtetasve të huaj që kanë vizituar Shqipërinë ka arritur në 1.67 milionë, një rritje prej 3.2% krahasuar me vitin paraprak.
Turizmi mbetet motori kryesor
Një tregues është qëllimi i hyrjes në territorin shqiptar. Sipas raportit 97% e shtetasve të huaj kanë hyrë për qëllime personale (pushime, vizita te të afërmit, trajtime shëndetësore apo udhëtime tranzit). Ky tregues është rritur me 11.2%.
Hyrjet për qëllime biznesi dhe profesionale kanë shënuar një rritje modeste prej 0.2%, duke treguar se vendi po konsolidohet kryesisht si një destinacion i turizmit të pastër.
Perspektiva tremujore
Bilanci i tre muajve të parë të vitit 2026 tregon një trend pozitiv të qëndrueshëm. Hyrjet gjithsej për periudhën Janar-Mars kapin vlerën e 3.58 milionë personave, duke konfirmuar se Shqipëria po thyen sezonalitetin dhe po tërheq flukse të larta turistike edhe jashtë muajve të verës.
