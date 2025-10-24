Qeveria italiane ka një plan të ri për të rritur taksën e sheshtë mbi qiratë deri në 30 ditë, ato që ofrohen kryesisht përmes platformave si Airbnb, si pjesë e projektbuxhetit të vitit 2026.
Në Itali, për momentin ekziston një takstë e sheshtë (e njëjtë për të gjithë) mbi të ardhurat nga qiratë turistike (si ato përmes Airbnb), por niveli i taksës ndryshon sipas numrit të pronave që dikush jep me qira.
Tanimë, me planin e ri, ky sistem me dy nivele do të hiqet, duke bërë që të gjithë pronarët të paguajnë 26%, pa përjashtim. Sipas qeverisë së Giorgia Melonit, rritja me 5 pikë përqindje është pjesë e përpjekjeve më të gjera për të përmirësuar financat publike.
Kundërshtime brenda koalicionit
Vendimi ka shkaktuar reagime të forta nga aleatët e Melonit në qeveri. Lega e Matteo Salvinit dhe Forza Italia e Antonio Tajanit janë shprehur hapur kundër nismës.
Zëvendëskryeministri Salvini deklaroi për RAI 3 se “masa nuk do të miratohet” dhe se do të rishikohet ose shfuqizohet gjatë debatit parlamentar”. Ndërsa Tajani e quajti atë “një gabim që mund të korrigjohet”.
Vlerësimet paraprake tregojnë se për një familje tipike që jep me qira një apartament deri në 1 muaj, rritja e taksës mund të nënkuptojë rreth 1 300 euro më shumë në vit.
Turizmi
Italia, një nga destinacionet më të mëdha turistike në botë, ka parë një rritje të madhe me dhënien e apartamenteve me qira, me miliarda euro të ardhura kombëtare.
Rritja në 26% e normës së taksës, mund të ulë fitimet neto, të dekurajojë investimet ose të rrisë çmimet e qirave për turistët. Shoqata të pronarëve në rajone turistike si Liguria, Sicilia dhe Italia Qendrore kanë shprehur shqetësime, duke paralajmëruar se masa mund të sjellë ulje të ofertës së akomodimeve apo kosto më të larta për vizitorët, një goditje për një sektor që ende po përpiqet të rimëkëmbet pas pandemisë.
Nga ana tjetër, qeveria e sheh nismën si pjesë të strategjisë për të zgjeruar bazën tatimore dhe për të stabilizuar të ardhurat, në vend që të mbështetet vetëm te rritja ekonomike dhe konsumi.
Kriza e brendshme
Ky propozim ka nxjerrë në pah çarjet brenda koalicionit qeverisës, që këtë javë shënoi 3 vjet në pushtet.
Megjithëse kabineti i Melonit ruan shumicën parlamentare, kundërshtimet publike sinjalizojnë tensione të brendshme.
Deklaratat e Salvinit sugjerojnë se masa mund të mos kalojë e pandryshuar në Parlament, duke hapur rrugën për kompromise që mund ta zbusin efektin fiskal.
Opozita pritet të shfrytëzojë këtë debat për të portretizuar qeverinë si të shkëputur nga realiteti i pronarëve të vegjël dhe familjeve që mbështeten te të ardhurat nga turizmi.
Pasojat për pronarët dhe turistët
Për pronarët mesazhi është i qartë: të ardhurat neto nga këto qira do të bien nëse masa miratohet. Disa mund të orientohen drejt qirave afatgjata ose të dalin fare nga tregu, duke kufizuar më tej ofertën turistike në qytetet më të vogla.
Për turistët, kjo mund të përkthehet në më pak zgjedhje ose çmime më të larta, sidomos në zonat ku oferta e akomodimeve është tashmë e kufizuar.
Në planin politik, reforma nënvizon ndryshimin e qasjes së Italisë ndaj fiskalitetit, duke përdorur taksimin si një instrument për stabilitet ekonomik, në vend që të mbështetet vetëm në zgjerimin e konsumit dhe turizmit.
Leave a Reply