Pas protestave që PD ka zhvilluar para Kryeministrisë në Tiranë, për kreun e FRPD Besart Xhaferri, këto protesta do të zhvendosen edhe në qytete të tjera në vend.
Në një lidhje skype për emisionin ‘Frontline Interview’ në Report Tv, duke iu referuar protestës së fundit para Kryeministrisë ku kishte një pjesëmarrje të ulët, Xhaferri tha se fokusi duhet që të jetë tek kauza dhe jo tek numrat.
‘Protesta apo foltorja është për njerëzit që kanë mundësi që të dalin dhe s’kanë frikë që të dalin në shesh sepse kjo është një shoqëri e frikësuar dhe nuk janë numrat, ajo ku ne duhet që të fokusohemi por janë kauzat. Ajo është një protestë legjitime që duhet të vazhdojë dhe do të fuqizohet nga java në javë.
Ajo foltore çdo javë e mban vëmendjen tek skandalet e qeverisë. Kjo foltore mund të transferohet në qytete të ndryshme të vendit, ne do të fokusohemi në të gjithë vend, ajo foltore do të marrë formatin kombëtar. Do të bisedojmë me qytetarët dhe do bëjmë një pakt të ri për të rrëzuar këtë qeveri’, tha ai.
Xhaferri deklaroi se opozita nuk do të bëjë me bojkot dhe djegie mandatesh, pasi kjo sipas tij është në avantazh të qeverisë.
‘Çfarë duhet që të bëjmë bojkot dhe djegie mandatesh? Duhet që të ulemi dhe të bëjmë presion qeverisë dhe bojkoti vetëm e ka dëmtuar një opozitën. S’ka më bojkot, por presion deri në fund. Sepse me bojkot i bie që ti lëmë 100 për qind në dorë çdo gjë Edi Ramës. Rama duhet që të japë dorëheqjen për të gjitha skandalet që ka në qeveri. Këtë vend duhet që ta shërojmë. Prandaj dhe njerëzit këtu nuk paguajnë taksa sepse e dinë se çfarë bëhet me taksat e tyre. Shqipëria duhet që të bëjë një reformë elektorale që të ketë mundësi demokracia që të marrë frymë’, tha ai.
Teksa renditi disa nga arsyet që kanë ndikuar në dobësimin e PD, ai tha se sot në PD ka njerëz që janë idealist dhe duan rrëzimin e qeverisë.
‘PD është dobësuar nga sulmet jashtë. E para ishte gabimet e PD që kanë bërë bojkot të zgjedhjeve lokale. Ishte sulmi në 2021 nga Blinken dhe sulmet e vet partisë shtet që mundohet që të josh dhe të dobësojë strukturat e PD. Për ekipin që PD ka sot janë idealist të pastër që as nuk shiten dhe as nuk blihen. Janë njerëz që janë betuar që janë misionar për ta rrëzuar këtë qeveri’, tha ai.
I pyetur se kush do të donte të ishte kandidati për kryetarin e ri të PD nëse do të ketë zgjedhje të reja në këtë parti, Xhaferri nuk preferoi që të përmend një emër.
‘Kushdo është i mirëseardhur për të garuar. Por emër s’mund të jap se atë e dinë anëtar e PD. Vetëm ata e nxjerrin këtë emër. Për mua duhen sa më shumë figura potenciale që të sjellin frymë dhe mesazhe të reja’, tha ai.
