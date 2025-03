Kryeminstri Rama i është përgjigjur në rrjetin social Facebook komenteve të ndjekësve të tij dhe nuk nguroi të etiketonte Tunelin e Murrizit si një kurth të natyrës me peripecitë e shumta gjatë ndërtimit. Rama u shpreh se ndërtimi i këtij tuneli i kushtoi më pak para shtetit sepse u zhvillua me PPP- Partneritet Publik Privat dhe përmendi se çdo vepër infrastrukturore në Shqipëri është bërë me standarte europiane.

“Sot jam cliruar nga një makth i vërtetës, Tunelin e Murrizit. Një kurth i paparë i natyrës ku thashë ramë dhe nuk do dalim më. Kur puna po ecte mirë e bukur, plasën ujërat duke na shtyrë afatet e përfundimit. Faleminderit atyre që nuk kanë kursyer mesazhet pozitive sot. Cdo vepër infrastrukture që ne ndërtojmë është vetëm me standarte europiane. Ne e kemi ndarë mendjen që do e bëjmë vend të BE-së Shqipërinë.

Kjo vepër është bërë me PPP- Partneritet Publik Privat dhe i ka kushtuar shtetit shumë më pak. Llogaraja nuk kishte nevojë për hekura sepse është shkëmb, ndërsa Murrizi ka përbërje argjilore ndaj duhet të blindohej me hekur.”