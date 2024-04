“Mjetet e tonazhit të rëndë do të ndjekin rrugën e vjetër për të mos krijuar probleme dhe trafik dhe të na dhënë mundësinë të koalidojmë këtë vepër të rëndësishme.

Pas përfundimit të sezonit do të vendosen sensorët dhe gjithçka tjetër për këtë tunel, i cili do të jetë një tunel me qendër ekselence monitorimi, nga qendrat më të mëdha në Ballkan dhe të gjitha këto do të bëhen pas përfundimit të sezonit veror”, tha Balluku.