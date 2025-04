Rreth 350- 400 persona preken çdo vit nga tumoret ne tru, një shifër kjo që nuk ka njohur rritje si incidencë vitet e fundit por vijon të tingëllojë e frikshme si diagnozë në popullatë sa herë flitet për të.

“Ne nuk kemi rritje të incidencës së tumoreve në tru. Tumoret në tru llogariten 10-12 për 100 mijë banorë në vit. Ideja e rritjes është krijuar për faktin se shkëmbimi I informacionit është shumë herë më i madh se vite më parë”, u shpreh Prof. Dr. Arsen Seferi, neurokirurg në QSUT.

Ajo që është rritur është diagnoza e hershme e këtyre tumoreve, dhe kjo e ka një shkak.

“Kjo i dedikohet në radhë të parë shpërndarjes së një rrjeti neurologësh në të gjithë territorin që kanë kontakt të shpejtë me të sëmurin në simptomat e para dhe jo çdo lloj simptome që ka lidhje me sistemin nervor, është një simptomë e lidhur më tumorin”, tha Seferi.

Neurokirurgu Arsen Seferi thotë se në 80% të rasteve dominojnë tumoret me natyrë jo të mirë.

“Nuk them tumore malinje, sepse aktualisht me metodat e diagnostikimit dhe trajtimit është rritur ndjeshëm kohëzgjatja e të sëmurëve që vuajnë nga këto lloj tumoresh. Përpjekjet kryesore bëhen për heqjen e tyre në mënyrë që të ruhet cilësia e jetës. Nuk është e rrallë që pacienti t’i rikthehet trajtimit kirurgjikal, por gjithmonë qëllimi kryesor është të kronicizojmë një sëmundje, qoftë edhe tumorale”, u shpreh neurokirurgu.

Tumoret nuk trashëgohen, por ajo që dihet me siguri është se këto sëmundje lidhen me ndryshimet gjenetike që fitohen gjatë jetës.

“Nuk ka shkaqe të sakta për të thënë pse filan gjen apo kromozom, në një moment të caktuar e humb funksionin e tij kontrollues. Duke ndodhur kjo fillojnë ndryshimet brenda ambientit qelizor të qelizave të trurit dhe më pas fillon faza e manifestimeve klinike. Në rast se do të arrihej të kuptohej pse gjeni apo “x” kromozom krijoi anomali, atëherë, kjo do t’i hapte rrugën një mjekimi me bazë, që të arrihej të ndërhyhej në gjenin e dëmtuar”, tha Neurokirurgu Arsen Seferi.

Ky mekanizëm ndodh për shkaqe të ndryshme, por “përgjegjësia kryesore bie mbi rrezatimin jonizues, që thuhet se është e vetmja gjë e njohur e akuzuar plotësisht”, tha Seferi.

Ajo që mjekët sot po bëjnë më shumë siguri dhe forma inovative është rritja e jetëgjatësisë dhe cilësisë së pacientëve të prekur duke kronicizuar sëmundjen.

“Ne jemi të kënaqur, sepse jemi aktualisht në një hap me kolegët tanë në Europë për sa i përket diagnozës dhe trajtimit të tumoreve”, tha ai.