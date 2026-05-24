Tubimi pro presidentit serb Aleksandar Vuçiç në Kumanovë ka ndezur një përplasje të fortë mes partive shqiptare në Maqedoninë e Veriut, me VLEN dhe BDI-në që po akuzojnë njëra-tjetrën për lidhje me ndikimin serb dhe heshtje ndaj asaj që opozita e quan “bota serbe”.
Debati shpërtheu pasi të shtunën në Kumanovë u organizua një tubim në mbështetje të Vuçiçit, ku qindra persona valëvitnin flamuj serbë dhe maqedonas, mbanin pankarta me mesazhe si “Kumanova dhe Shkupi janë me Vuçiqin” dhe dëgjoheshin thirrje kundër Kosovës.
Pas kësaj, koalicioni shqiptar në qeveri, VLEN, akuzoi ish-ministrin e Jashtëm dhe figurën e BDI-së, Bujar Osmani, për lidhje me konsullin e nderit të Serbisë, Vlladimir Stajiç. Në reagimin e saj, VLEN kërkoi sqarime publike nga Osmani për raportet me diplomatin serb gjatë kohës kur drejtonte diplomacinë maqedonase dhe kryesonte OSBE-në.
“Bujar Osmani duhet të përgjigjet qartë. Kush është Vlladimir Stajiq për Bujar Osmanin? Pse, në kohën kur Bujar Osmani krekosej me kryesimin e OSBE-së, Stajiqi ishte në pritje zyrtare si konsull i nderit i Serbisë në Maqedoninë e Veriut? Kush e ftoi? Çfarë raporti kishte me të? Shqiptarët meritojnë ta dinë të vërtetën”, thuhet në reagimin e VLEN-it.
Nga ana tjetër, BDI i është kundërpërgjigjur ashpër VLEN-it, duke e akuzuar se po hesht përballë rritjes së ndikimit serb në vend dhe po shmang reagimin ndaj zhvillimeve të fundit. Partia e Ali Ahmeti tha se është shqetësuese që partitë shqiptare në pushtet nuk reagojnë ndaj pretendimeve për ndikim serb në nivelet më të larta të qeverisë maqedonase dhe ndaj thirrjeve anti-Kosovë në tubimin e Kumanovës.
“Këto zhvillime vijnë vetëm pak kohë pasi në debatet evropiane u ngritën shqetësime serioze se Maqedonia e Veriut po rrëshqet nën ndikimin e konceptit të ashtuquajtur ‘bota serbe’. Pyetja është: ku janë VLEN?”, thuhet në reagimin e BDI-së.
Më tej, BDI akuzoi koalicionin shqiptar në qeveri se po merret me sulme ndaj studentëve shqiptarë, ndërsa shmang debatet për ndikimin serb në vend.
“Kur organizohen tubime me thirrje kundër Kosovës — heshtje. Kur ngrihen dyshime për ndikime serbe në nivelet më të larta të pushtetit, heshtje. Kur cenohet orientimi politik i shtetit, përsëri heshtje”, deklaroi BDI.
Përplasja mes dy kampeve shqiptare vjen në një moment tensioni politik në Maqedoninë e Veriut, ku debati për ndikimin e “botës serbe” është rikthyer fuqishëm edhe në raportet dhe diskutimet europiane për vendin.
Vitin e kaluar, edhe raporti i Parlamentit Europian për Maqedoninë e Veriut ngriti shqetësime për rritjen e ndikimit serb dhe rus në vend.
