Një tubim i organizuar nga banorët e fshatit Zvërnec në zonën e quajtur “Portonovë” është përshkallëzuar në përplasje fizike dhe akte dhune, duke detyruar ndërhyrjen e forcave të rendit. Banorët lokalë ishin grumbulluar për të kundërshtuar zbatimin e një projekti ndërtimor nga një kompani private, por situata ka precipituar kur një grup protestuesish ka tentuar të dëmtojë rrethimin e jashtëm të kantierit, gjë që ka sjellë edhe reagimin e shoqërisë private të sigurisë që ruante objektin.
Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë, e cila kishte planifikuar masa për garantimin e rendit dhe mbrojtjen e pronës private, ndërhyri menjëherë për të parandaluar përkeqësimin e mëtejshëm të situatës në terren.
Sipas njoftimit zyrtar të lëshuar nga autoritetet policore, konflikti ka marrë përmasa të dhunshme në momentin kur një prej banorëve ka thyer rrethimin e sigurisë.
Lidhur me këtë dinamikë, Policia e Vlorës sqaroi zyrtarisht:
“Gjatë tubimit, situata është përshkallëzuar dhe një grup protestuesish kanë kryer veprime të dhunshme me qëllim prishjen e rrethimit të kantierit të kompanisë. Në këto rrethana, njëri prej protestuesve, shtetasi E. S., është futur me forcë brenda rrethimit të kantierit dhe është shoqëruar nga punonjësit e shoqërisë private të sigurisë në ambientin e përcaktuar për rojet. Gjatë shoqërimit nga punonjësit e shoqërisë private të sigurisë, shtetasit E. S. i janë shkaktuar dëmtime trupore.”
Shërbimet e policisë kanë ndërhyrë me shpejtësi për të nxjerrë shtetasin E. S. nga ambientet e rojeve të sigurisë, i cili më pas është shoqëruar në komisariat ku ka dorëzuar një kallëzim penal zyrtar ndaj personave që e dëmtuan.
Procedimet penale
Në vijim të veprimeve të para procedurale dhe hetimore, Policia e Shtetit ka marrë masa si ndaj punonjësve të sigurisë që tejkaluan kompetencat me ushtrim dhune, ashtu edhe ndaj organizatorëve dhe pjesëmarrësve në tubim që kryen akte destruktive.
Bilanci i procedimeve të kryera nga policia përfshin:
Sa i përket punonjësve të sigurisë, janë proceduar penalisht shtetasit G. V., 41 vjeç, dhe A. G., 35 vjeç, të dy banues në Tiranë, nën akuzën e dhunës ndaj protestuesit.
Lidhur me pjesëmarrësit në tubim, janë proceduar penalisht 15 shtetas, të cilët dyshohet se udhëhoqën sulmin ndaj rrethimit të kantierit.
Në mbyllje të njoftimit të saj, Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë specifikoi hapat e mëtejshëm ligjorë:
“Po në vijim të veprimeve procedurale, u proceduan penalisht edhe 15 shtetas pjesëmarrës në tubim, të cilët dyshohet se kanë kryer veprime të dhunshme me qëllim prishjen e rrethimit të kantierit. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë, për veprat penale “Organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime e manifestime të paligjshme”, “Shkatërrimi i pronës” dhe “Plagosja e lehtë me dashje”.”
Leave a Reply