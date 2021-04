Pavarësisht uljes së numrit të të infektuarve në vendin tonë, ekspertët thonë se në fakt është ulur edhe numri i testimeve.

Në drejtoritë rajonale ka pasur më pak kërkesa për të bërë tamponë. Por situata mund të kthehet sërish në problematike pasi fushata elektorale është kthyer në rrezik për përhapjen e koronavirusit.

Në një intervistë për ABC, specialisti i ISHP-së Artan Simaku thotë se fushata elektorale por edhe dita e votimeve pritet të rritë numrin e të prekurve me Covid.

‘Padyshim që do të kemi rritje të shifrave, sidomos në zonat që kanë ndodhur grumbullimet, është e sigurt, e pritshme që të kemi rritje të rasteve, por se sa, mbetet për t’u parë”.

Partia Demokratike është kritikuar për tubimet me grumbuj njerëzisht, pa maska dhe distancim fizik.

Me 25 prill, qytetarët do tu drejtohen kutive të votimit me maskë dhe temperatura do tu matet para se të futen brenda ambienteve të qendrës.

