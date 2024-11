Kryetari i PAA, Agron Duka deklaroi në studion e News24, në rubrikën “Opinion” me Ola Brukon, se nuk do të kandidojë për deputet në zgjedhjet e ardhshme parlamentare.

Ai u shpreh se në listat e PAA, pjesë e koalicionit opozitar do të jenë figura të reja. Duka i përcolli një mesazh edhe kryetarit të PD, Sali Berisha.

“Ne të vjetrit me eksperiencë duket të jemi më të drejtë, duhet t’u japim vend të rinjve. Nëse Berisha shpall një kandidat për kryeministër do të ishte shumë mirë. Edi Rama bën makiazh, bën si i ri, por frymën e ka të vjetër, i ka marrë frymën çdo gjëje.

Unë do vendos të rinj në listë, vetë nuk do jem. Do jem kryetar partie, kryetar i PAA, s’do të thotë gjë të mos jesh në Parlament”, tha Duka.

Ai tha se sa më shumë parti të krijohen dhe dalin më vete, aq më e vështirë është të rrëzohet kjo mazhorancë. “I tillë është sistemi, në një qark mund të marrësh një deputet, por në 11 qarqe të tjera shkon në favor të PS-së apo mazhorancës, nëse s’ka koalicion opozitar”, tha Duka.

Duka u shpreh se opozita duhet të krijojë një qeveri hije, që duhet të ketë në përbërje njerëz që nuk kanë qenë në qeveritë e mëparshme ministra.

“Nëse flitet për alternativë atëherë duhet të ketë njerëz të paprovuar, duhen njerëz të rinj”, tha Duka.