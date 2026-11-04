Demokratët kanë shënuar një fitore të jashtëzakonshme në zgjedhjet e mesmandatit në Shtetet e Bashkuara, duke marrë kontrollin e të dyja dhomave të Kongresit, Dhomës së Përfaqësuesve dhe Senatit. Rezultati shënon një ndryshim të rëndësishëm të balancave politike në Uashington dhe një goditje për presidentin Donald Trump, i cili do të përballet me një Kongres të kontrolluar nga kundërshtarët politikë gjatë dy viteve të fundit të mandatit të tij.
Korrespondenti amerikan i Sky News, Mark Stone, e ka cilësuar rezultatin si një “tsunami blu”, duke theksuar se përmasat e fitores demokratike tejkaluan pritshmëritë. Edhe pse demokratët konsideroheshin favoritë për të marrë Dhomën e Përfaqësuesve, fitorja e tyre në Senat dhe përmbysja e rezultateve në disa shtete tradicionalisht republikane përbëjnë surprizën më të madhe të këtyre zgjedhjeve.
Votimet u zhvilluan më 3 nëntor, ndërsa të gjitha 435 vendet e Dhomës së Përfaqësuesve dhe 35 nga 100 vendet e Senatit ishin në garë. Gjithashtu, qytetarët votuan për zgjedhjen e guvernatorëve në 36 shtete.
Si ndahen mandatet në Kongres?
Sipas projeksioneve të NBC News, demokratët pritet të sigurojnë deri në 255 vende në Dhomën e Përfaqësuesve, kundrejt 180 vendeve të republikanëve. Kjo përfaqëson një diferencë prej 75 mandatesh dhe një shumicë dukshëm më të madhe nga ajo që nevojitet për të kontrolluar dhomën e ulët të Kongresit.
Demokratët kanë kaluar tashmë pragun prej 218 vendesh, i nevojshëm për shumicën. Gjatë numërimit paraprak, ata kishin siguruar 226 mandate, kundrejt 140 të republikanëve, ndërsa dhjetëra gara të tjera mbeteshin ende pa një rezultat përfundimtar.
Edhe në Senat, demokratët kanë përmbysur shumicën republikane. Sipas përditësimit të rezultateve të publikuara nga Sky News, ata kishin siguruar një epërsi prej 54 me 43 senatorë, ndërsa tri gara mbeteshin ende pa u shpallur përfundimisht.
Përpara zgjedhjeve, republikanët kontrollonin Senatin me 53 vende, ndërsa demokratët kishin 45 senatorë dhe mbështetjen e dy senatorëve të pavarur që votojnë me ta. Në Dhomën e Përfaqësuesve, republikanët kishin një avantazh të ngushtë prej 219 me 214 vende, me dy vende të lira.
Senati: Shtatë shtete kalojnë nga republikanët te demokratët
Një nga elementët më domethënës të rezultatit është përmbysja e garave në shtete që për vite me radhë kanë votuar për kandidatët republikanë.
Demokratët kanë fituar të paktën shtatë vende që më parë kontrolloheshin nga republikanët, në Kansas, Ajova, Teksas, Ohajo, Mejn, Karolinën e Veriut dhe Karolinën e Jugut.
Në Teksas, James Talarico mposhti republikanin Ken Paxton, duke u bërë demokrati i parë që fiton një vend në Senat nga ky shtet që prej vitit 1988. Rezultati është veçanërisht i rëndësishëm pasi Teksasi është konsideruar prej dekadash një bastion i republikanëve.
Në Kansas, demokrati Adam Hamilton mposhti senatorin republikan Roger Marshall, duke i dhënë fund një periudhe gati një shekullore pa një senator demokrat të zgjedhur nga ky shtet. Fitorja e fundit e demokratëve në një garë për Senat në Kansas daton në vitin 1932.
Në Ajova, demokrati Josh Turek mundi republikanen Ashley Hinson, duke marrë vendin që mbahej nga senatorja republikane në largim Joni Ernst.
Në Ohajo, ish-senatori demokrat Sherrod Brown u rikthye në Senat pasi mposhti republikanin Jon Husted. Brown kishte përfaqësuar më parë këtë shtet për tri mandate, përpara humbjes në vitin 2024.
Në Karolinën e Veriut, ish-guvernatori demokrat Roy Cooper fitoi garën për Senat kundër republikanit Michael Whatley, ndërsa në Karolinën e Jugut demokratja Annie Andrews mposhti Darline Graham, motrën e senatorit republikan Lindsey Graham, i cili ndërroi jetë më herët këtë vit.
Një tjetër fitore e rëndësishme u regjistrua në Mejn, ku demokrati Troy Jackson mposhti senatoren republikane Susan Collins. Kjo e fundit e përfaqësonte shtetin në Senat që prej vitit 1997 dhe kishte synuar një mandat të gjashtë. Collins pranoi humbjen, duke i dhënë fund karrierës së saj shumëvjeçare në dhomën e lartë të Kongresit.
Abdul El-Sayed bëhet senatori i parë mysliman në SHBA
Një tjetër rezultat historik u shënua në Miçigan, ku demokrati Abdul El-Sayed fitoi garën për Senat kundër republikanit Mike Rogers.
Me këtë fitore, El-Sayed bëhet senatori i parë mysliman në historinë e Shteteve të Bashkuara. Ai është një ish-zyrtar i shëndetit publik dhe kishte mposhtur më herët demokratën Haley Stevens në zgjedhjet paraprake të partisë, pavarësisht mbështetjes së kësaj të fundit nga figura të rëndësishme të establishmentit demokrat.
Gjatë fushatës, El-Sayed u përball edhe me sulme të përsëritura nga Donald Trump, i cili përdori gjuhë islamofobe ndaj tij.
Në fjalimin e fitores, demokrati tha se kishte përjetuar një nga fushatat më të shëmtuara të jetës së tij.
Një tjetër fitore me rëndësi simbolike për demokratët u shënua në Minesota, ku Peggy Flanagan mposhti kandidaten republikane Michele Tafoya. Flanagan do të bëhet gruaja e parë indigjene amerikane që zgjidhet në Senatin e SHBA-së.
Ndërkohë, në Alaskë, gara mes demokratës Mary Peltola dhe senatorit republikan Dan Sullivan mbetet në qendër të vëmendjes. Rezultati nuk është shpallur përfundimisht, ndërsa fushata ishte shoqëruar me polemika për kandidimin e një personi tjetër të pavarur me emrin Daniel J. Sullivan Jr., pothuajse identik me atë të senatorit republikan. Kjo kishte ngritur shqetësime për konfuzion të mundshëm mes votuesve. Trump kishte paralajmëruar se mund të kundërshtonte rezultatin në rast të fitores së Peltolas.
28 mandate të përmbysura në Dhomën e Përfaqësuesve, republikanët humbasin edhe në bastionet e tyre
Përveç Senatit, demokratët kanë shënuar fitore të rëndësishme edhe në Dhomën e Përfaqësuesve, ku kanë përmbysur deri tani më shumë se dy duzina zona elektorale që më parë kontrolloheshin nga republikanët.
Sipas raportimeve të para, demokratët kishin marrë 28 mandate nga kundërshtarët e tyre. Disa prej këtyre zonave ishin fituar nga Trump me diferenca dyshifrore në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024.
Vëmendje të veçantë kanë marrë rezultatet në Teksas dhe Florida, ku republikanët kishin ndërmarrë rishikime të hartave elektorale me synimin për të forcuar pozitat e tyre në Kongres.
Megjithatë, në Teksas, demokratët kanë përmbysur katër zona të kontrolluara më parë nga republikanët, përfshirë distriktin e 15-të, ku republikanët kishin pasur një avantazh prej 18 pikësh në zgjedhjet e vitit 2024.
Këto zona kanë një përqendrim të lartë të popullsisë latine, një grup votuesish nga i cili republikanët kishin fituar mbështetje të konsiderueshme në zgjedhjet e fundit presidenciale. Sondazhet në dalje nga qendrat e votimit të NBC News sugjerojnë se votuesit latinë janë orientuar sërish drejt demokratëve në nivel kombëtar.
Një tjetër rezultat domethënës u shënua në Indiana, ku demokrati J.D. Ford mposhti republikanen Victoria Spartz në distriktin e pestë të Kongresit. Trump kishte fituar në këtë zonë me gati 17 pikë diferencë në vitin 2024.
Në Ajova, demokratët arritën të fitonin tri nga katër vendet e shtetit në Dhomën e Përfaqësuesve, duke përmbysur një delegacion që përpara zgjedhjeve përbëhej vetëm nga republikanë.
Ndërkohë, Shomari Figures arriti të mbajë vendin e tij në Alabama, duke mposhtur kandidatin republikan Rhett Marques, i cili kishte mbështetjen e Trumpit, pavarësisht përpjekjeve për të ndryshuar hartën elektorale në favor të republikanëve.
Fitore edhe në garat për guvernatorë, demokratët marrin katër shtete nga republikanët
Fitorja e demokratëve nuk është kufizuar vetëm në Kongres. Ata kanë shënuar rezultate të rëndësishme edhe në zgjedhjet për guvernatorë, ku kanë arritur të marrin kontrollin e katër shteteve që më parë drejtoheshin nga republikanët: Xhorxhia, Teksas, Ohajo dhe Ajova.
Në Xhorxhia, demokratja Keisha Lance Bottoms mposhti republikanin Rick Jackson, duke u bërë gruaja e parë afro-amerikane që zgjidhet guvernatore në historinë e Shteteve të Bashkuara. Fitorja e saj i jep fund më shumë se dy dekadave të kontrollit republikan mbi postin e guvernatorit në këtë shtet.
Në Teksas, demokratja Gina Hinojosa mposhti guvernatorin republikan në detyrë Greg Abbott, duke u bërë gruaja e parë latine që merr drejtimin e këtij shteti. Fitorja e saj konsiderohet një nga përmbysjet më të rëndësishme të këtyre zgjedhjeve, pasi republikanët kishin fituar Teksasin me një diferencë prej gati 14 pikësh në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024.
Në Ohajo, demokratja Amy Acton mposhti republikanin Vivek Ramaswamy. Ajo është ish-drejtoreshë e shëndetit publik në këtë shtet dhe do të bëhet gruaja e parë që drejton Ohajon si guvernatore.
Në Ajova, demokrati Rob Sand mundi republikanin Zach Lahn, duke i dhënë fund kontrollit republikan mbi postin e guvernatorit. Ai bëhet demokrati i parë që zgjidhet në këtë detyrë në Ajova që prej vitit 2006.
Në Miçigan, demokratja Jocelyn Benson fitoi garën për guvernatore, duke ruajtur kontrollin demokratik mbi këtë shtet. Ndërkohë, në Florida, republikani Byron Donalds fitoi ndaj demokratit David Jolly, duke mbajtur postin e guvernatorit nën kontrollin e republikanëve. Donalds do të bëhet guvernatori i parë afro-amerikan i Floridës.
Pra, nga 36 garat për guvernatorë, demokratët arritën të përmbysin katër shtete të drejtuara më parë nga republikanët, ndërsa fituan edhe në disa shtete ku kishin mbajtur më herët pushtetin.
Talarico: Pushteti u përket qytetarëve, jo miliarderëve
Pas fitores në Teksas, James Talarico mbajti një fjalim para mbështetësve, duke iu referuar ndikimit të parave në politikë dhe mbështetjes së madhe financiare që kishte marrë kundërshtari i tij.
Elon Musk kishte investuar më shumë se 483 milionë dollarë në mbështetje të kandidatëve republikanë, përfshirë Ken Paxton, i cili kishte marrë edhe përkrahjen personale të Donald Trumpit.
“Ne shkuam përballë gati 40 viteve dyshime dhe zhgënjimi, përballë më shumë se 300 milionë dollarëve, më shumë se në çdo fushatë për Senatin në historinë amerikane”, deklaroi Talarico.
Ai shtoi se fushata ishte shoqëruar me reklama negative, sulme personale, llogari të rreme nga jashtë vendit dhe materiale të manipuluara me inteligjencë artificiale.
“Ne jemi lodhur duke na thënë se duhet ta urrejmë njëri-tjetrin. Ne nuk e fituam këtë garë duke i larguar fqinjët tanë apo duke i turpëruar ata”, u shpreh demokrati.
Më tej, ai iu drejtua donatorëve të mëdhenj të fushatave, duke deklaruar se pushteti u përket qytetarëve dhe jo miliarderëve.
Obama: Amerikanët duan një politikë që bashkon, jo që përçan
Pas publikimit të rezultateve, ish-presidenti demokrat Barack Obama reagoi përmes një mesazhi në rrjetin social X, duke e cilësuar votën si një sinjal të qartë për drejtimin që kërkojnë qytetarët amerikanë.
“Sonte, populli amerikan dërgoi një mesazh të qartë: ata duan një politikë që i bashkon njerëzit dhe jo që i përçan, si dhe liderë që ofrojnë zgjidhje konkrete për sfidat me të cilat përballen”, shkroi Obama.
Ish-presidenti kishte marrë pjesë në disa aktivitete elektorale në ditët e fundit të fushatës, duke ndihmuar demokratët në përpjekjen për të mobilizuar votuesit.
Ndërkohë, kryetari republikan në largim i Dhomës së Përfaqësuesve, Mike Johnson, pranoi se partia e tij ishte përballur me një sfidë të vështirë.
Ai tha se republikanët e dinin që duhej të “sfidonin historinë” për të ruajtur shumicën në Kongres.
Trump pranon ndikimin e luftës me Iranin në votë, paralajmëron përdorimin e vetos
Pas humbjes, Donald Trump reagoi në një intervistë për Fox News, ku u shpreh se ishte disi i befasuar nga rezultati, pavarësisht tubimeve të shumta elektorale që kishte zhvilluar në prag të zgjedhjeve.
Presidenti amerikan pranoi se lufta me Iranin kishte ndikuar te votuesit, duke qenë një prej çështjeve që kanë peshuar në rezultatin e republikanëve.
Trump përgëzoi demokratët për fushatën e zhvilluar, por nuk e konsideroi rezultatin një goditje personale ndaj tij. Ai ia atribuoi një pjesë të humbjeve edhe cilësisë së kandidatëve republikanë, duke shmangur përgjegjësinë e drejtpërdrejtë për politikat e administratës së tij.
I pyetur se si do të bashkëpunojë me një Kongres të kontrolluar nga demokratët, ai tha se do të përdorë të drejtën presidenciale të vetos për të bllokuar nismat që nuk do të mbështesë.
“Është pushteti i vetos, një nga kompetencat më të forta që ka presidenti. Ata do të dërgojnë nisma që janë absurde dhe unë do t’u vendos veton. Pas disa muajsh me veto, do të telefonojnë dhe do të pyesin se si mund t’i realizojmë këto gjëra. Pastaj do të bashkëpunojmë”, deklaroi Trump.
Ai u shpreh gjithashtu se do të pranonte rezultatet e zgjedhjeve, pas deklaratave të mëparshme gjatë fushatës që kishin vënë në pikëpyetje sigurinë dhe besueshmërinë e procesit zgjedhor.
Çfarë ndryshon për Trumpin pas humbjes së Kongresit?
Marrja e kontrollit të të dyja dhomave të Kongresit u jep demokratëve mundësinë të kufizojnë ndjeshëm axhendën politike të Donald Trumpit gjatë dy viteve të mbetura të mandatit të tij.
Kontrolli i Dhomës së Përfaqësuesve u jep atyre fuqinë për të bllokuar ose ndryshuar nismat legjislative të presidentit, për të nisur hetime parlamentare ndaj administratës dhe për të kërkuar dokumente e dëshmi nga zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë.
Demokratët mund të përdorin gjithashtu shumicën e re për të penguar miratimin e politikave që kërkojnë mbështetjen e Kongresit dhe për të kundërshtuar emërimet e propozuara nga presidenti.
Një tjetër mundësi është nisja e procedurës së shkarkimit të presidentit, e njohur si *impeachment*. Dhoma e Përfaqësuesve ka kompetencën të miratojë aktakuzën ndaj presidentit, por për shkarkimin përfundimtar nevojitet vota e dy të tretave të Senatit. Për këtë arsye, kontrolli demokrat i të dyja dhomave nuk nënkupton automatikisht largimin e Trumpit nga detyra.
Nga ana tjetër, presidenti ruan të drejtën e vetos ndaj ligjeve të miratuara nga Kongresi. Për ta kapërcyer atë, nevojitet mbështetja e dy të tretave të anëtarëve në të dyja dhomat.
Korrespondenti amerikan Mark Stone e përshkroi rezultatin si një natë kur balancat politike nuk ndryshuan thjesht në favor të demokratëve, por u përmbysën në një shkallë që republikanët nuk e kishin parashikuar.
Fitorja e demokratëve pritet të ndryshojë ndjeshëm marrëdhëniet mes Shtëpisë së Bardhë dhe Kongresit, duke e bërë më të vështirë zbatimin e programit të Trumpit dhe duke hapur një periudhë të re përplasjesh politike në Uashington.
Përmbledhje e rezultateve të zgjedhjeve të 3 nëntorit 2026
SENATI
Republikanët 53, demokratët 47 (përfshirë 2 të pavarur) |
Përpara zgjedhjeve: Demokratët 54, republikanët 43, 3 gara të papërfunduara në përditësimin fillestar
DHOMA E PËRFAQËSUESVE
Demokratët deri në 255, republikanët 180 (projeksion)
Përpara zgjedhjeve: Republikanët 219, demokratët 214, 2 vende vakante
Në këto zgjedhje u votua për të 435 vendet e Dhomës së Përfaqësuesve, 35 vende në Senat dhe guvernatorët e 36 shteteve. Rezultatet e mësipërme përfaqësojnë projeksionet dhe përditësimet e raportuara gjatë natës së zgjedhjeve, ndërsa numërimi dhe certifikimi zyrtar i votave vijojnë në disa zona.
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