Nga Haxhi Isufi

Po i bie shkurt pa etiketa gazetareste.Me kujtohet kur u emrua Fatmir Xhafaj Minister i Brendshem.PD nisi protesta dhe Luli permtonte se ai nuk do futej ne ate godine,vetem ne se kalonte mbi trupin e tij.Fatmiri hyri dhe mender nuk pjerdhi njeri.

Me vone erdhi trau i Kukesit.Me kujtohet Luli ne Kalimash duke bertitur si Bajram Currii-Ketu trau nuk do vihet,vetem ne se kalojne mbi trupin tim.Trau u vu ,bile dhe Luli kur kalon andej paguan bileten pa u ndier fare.

Me vone doli Astiri,Luli gati kalonte nate per nate andej, dhe si Mic Sokoli bertiste se fadromat vetem ne se kalonin mbi trupin e tij do shembeshin shtepite.Fadromat hyne diten per diell dhe nuk e çau askush per Lulin.Bile me 25 Prill ,60% e banoreve te Astirit votuan Partine Socialiste.

Pastaj , me kujtohet Teatri Kombetar,ku Luli shkonte ne darke dhe interpretonte Shekspirin dhe me nje ze te trashe femror bertiste,-Me pare fadroma do kaloje mbi trupin tim pastaj te shembin Teatrin,,,dhe qe te mos e zgjas Teatri pesoi tragjedi.

Me kujtohet seriali “Pd ne çader” dhe takimi i Lulit tek per tek per rreth kater ore takim me Ramen.Se çu tha e se çu fol nuk dime gje,vetem ne fund shterngime duarsh jo si mes dy politikaneve por mes dy te dashuruarve.

Ti duhet te hapesh krahun Luli,jo per PD-ne por per ata qe kerkojne ndryshim,se Ti Luli i ke humbur shanset per te sjelle ndryshim nga qe tek Ti nuk kane me besim dhe ndryshimi nis nga Selia Blu,