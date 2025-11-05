Trupa të huaja dhe një administratë e udhëhequr nga SHBA-ja me një mandat prej të paktën dy vitesh, nga janari 2026 deri në dhjetor 2027. Ky është plani amerikan për Rripin e Gazës. Shtetet e Bashkuara u kanë paraqitur disa anëtarëve të Këshillit të Sigurimit të OKB-së një projektrezolutë që detajon strukturën e mundshme ushtarake dhe politike të Gazës në të ardhmen. Në krye të piramidës është Bordi i Paqes, një këshill paqeje i kryesuar nga amerikanët që do të funksiononte në mënyrë efektive si një qeveri, ndërsa vepronte nga jashtë. Do të kishte personalitet juridik ndërkombëtar dhe fuqinë për të “përcaktuar kornizën dhe për të koordinuar fondet e rindërtimit derisa Autoriteti Palestinez të ketë përfunduar në mënyrë të kënaqshme programin e tij të reformës” që është “i pranueshëm” për Këshillin. Nën dhe në varësi të Bordit të Paqes, do të kishte një administratë ekspertësh palestinezë, apolitike, por të tërhequr nga Rripi, siç kërkohet nga Hamasi dhe fraksione të tjera, “të cilët do të jenë përgjegjës për operacionet e përditshme të shërbimit civil dhe administratës së Gazës”.
Aspekti i tretë dhe thelbësor i planit është Forca e Stabilizimit të Gazës (ISF), e cila jo vetëm që duhet të ruajë kufijtë, por edhe të veprojë brenda Rripit së bashku me një forcë policore palestineze të rigjallëruar për të çarmatosur Hamasin dhe për të demilitarizuar enklavën. Forca e Stabilizimit “do të bashkëpunojë me Izraelin dhe Egjiptin”, së bashku me “forcat policore palestineze të trajnuara dhe të verifikuara rishtazi, për të ndihmuar në sigurimin e sigurisë së zonave kufitare”, por gjithashtu do të ngarkohet me “sigurimin e procesit të demilitarizimit të Rripit të Gazës, duke përfshirë shkatërrimin dhe parandalimin e rindërtimit të infrastrukturës ushtarake, terroriste dhe ofensive, si dhe heqjen e përhershme të armëve të mbajtura nga grupet e armatosura jo-shtetërore”.
Kjo rrezikon të jetë pika më e madhe e fërkimit me shtetet arabe, shumë prej të cilave, duke filluar me Jordaninë, e kanë bërë të qartë tashmë se nuk kanë ndërmend të dërgojnë trupa në terren për qëllime të zbatimit të paqes, domethënë, për të luftuar kundër milicive të armatosura. Turqia, e cila priti një samit të vendeve arabe dhe myslimane të hënën, është ofruar të dërgojë trupat e saj, por po kërkon një orar të qartë për tërheqjen e Izraelit nga i gjithë Rripi i Gazës. Megjithatë, Izraeli kundërshton përfshirjen e Ankarasë. Ushtria, sipas draftit të SHBA-së, do të duhet të “mbrojë civilët, duke përfshirë operacionet humanitare, të trajnojë dhe të ofrojë mbështetje për forcat policore të kontrolluara nga palestinezët dhe të koordinohet me shtetet e interesuara për të siguruar korridore humanitare”, të cilat do të menaxhohen nga Kombet e Bashkuara, Kryqi i Kuq dhe Gjysmëhëna e Kuqe.
Leave a Reply