Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha të hënën se dikush tjetër përveç presidentit ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, duhet të negociojë në emër të Kievit, ndërsa ky i fundit kërkon t’i japë fund luftës me Rusinë.
“Ndoshta është koha që Zelenskyy të gjejë dikë tjetër për të negociuar”, tha Trump, i cili më 10 tetor kishte bërë thirrje që Ukraina të zëvendësonte Presidentin.
Trump u tha gjithashtu gazetarëve se Rusia ka qenë “mirë” në lidhje me Ukrainën.
“Ata nuk kanë bërë shumë”, tha ai.
Trump shtoi se SHBA-të vazhdojnë të ndajnë informacione inteligjence me Ukrainën dhe tha se do të shqyrtonte mundësinë e lejimit të ukrainasve të qëndrojnë në SHBA nën statusin e mbrojtjes së përkohshme deri në përfundim të luftës.
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Burimi: Botë
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