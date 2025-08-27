Presidenti amerikan Donald Trump do të udhëheqë një takim të madh në Shtëpinë e Bardhë për të diskutuar një plan gjithëpërfshirës për të ardhmen e Gazës, njoftoi i dërguari i tij special, Steve Witkoff, raporton Financial Times.
Ky vendim është marrë ndërsa Izraeli po përgatitet për një pushtim total të qytetit të Gazës.
Witkoff deklaroi se plani i propozuar nga administrata e Trump është “i fortë, gjithëpërfshirës dhe i mirëqenë”, dhe do të shfaqet javët e ardhshme si një mundësi për zgjidhje.
Po ashtu, pritet që ministri i Jashtëm izraelit Gideon Sa’ar pritet të takohet me sekretarin amerikan të Shtetit Marco Rubio.
Trump theksoi më herët se lufta mund të përfundojë brenda dy deri tre javësh, duke i kërkuar Izraelit që ta zgjidhë situatën sa më shpejt. Përpjekjet e mëparshme ndërkombëtare, duke përfshirë SHBA-të, Egjiptin dhe Katarin, për një marrëveshje të përkohshme për armëpushim, kanë ngecur për shkak të përplasjeve mbi kushtet e shkëmbimit të pengjeve.
Megjithatë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka insistuar se Izraeli do të pranojë vetëm një marrëveshje që sjell të gjitha pengjet njëkohësisht. Zyrtarët izraelitë kanë konfirmuar gjithashtu se evakuimi i qytetit të Gazës është i pashmangshëm.
Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë tha: “Presidenti Trump ka qenë i qartë: ai dëshiron që lufta të përfundojë dhe synon paqe dhe prosperitet për të gjithë në rajon.”
