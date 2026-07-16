Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka njoftuar vendosjen e tarifave shtesë prej 25% për një sërë produktesh të importuara nga Brazili.
Masat do të hyjnë në fuqi më 22 korrik dhe, sipas autoriteteve amerikane, synojnë t’u përgjigjen praktikave tregtare që Uashingtoni i konsideron të padrejta ndaj kompanive amerikane.
Shtëpia e Bardhë bëri të ditur se tarifat lidhen me barrierat që Brazili, sipas SHBA-së, u vendos kompanive amerikane të teknologjisë dhe sistemeve të pagesave, kufizimet ndaj eksporteve amerikane të etanolit, mbrojtjen e pamjaftueshme të të drejtave të pronësisë intelektuale dhe trajtimin preferencial tarifor për vende të tjera.
Administrata amerikane argumenton gjithashtu se zbatimi joefektiv i legjislacionit kundër shpyllëzimit të paligjshëm u krijon prodhuesve brazilianë një avantazh të padrejtë në kosto.
Tarifat e reja nuk do të zbatohen për disa mallra bazë dhe produkte strategjike. Përjashtime janë bërë për kafenë, mishin e viçit, portokallet, disa produkte të naftës dhe gazit, si edhe pjesët dhe komponentët e industrisë ajrore. Sipas administratës amerikane, këto përjashtime synojnë të shmangin ndërprerjet në zinxhirët e furnizimit dhe të kufizojnë ndikimin në çmimet për konsumatorët amerikanë.
Vendimi bazohet në një hetim të zhvilluar sipas Seksionit 301 të Aktit të Tregtisë të vitit 1974, i cili i jep qeverisë amerikane të drejtën të vendosë masa tregtare kundër praktikave që konsiderohen të padrejta.
Zyrtarët amerikanë theksuan se hetimi është përqendruar te barrierat tregtare dhe jo te bilanci i përgjithshëm tregtar, pavarësisht se SHBA regjistron suficit në shkëmbimet tregtare me Brazilin.
Qeveria braziliane reagoi menjëherë duke dënuar vendimin. Në një deklaratë, zyra e presidentit Luiz Inácio Lula da Silva hodhi poshtë akuzat për praktika të padrejta tregtare dhe e cilësoi të pajustifikuar vendosjen e tarifave ndaj produkteve braziliane.
Leave a Reply