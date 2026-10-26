Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, vuri në pikëpyetje drejtësinë e zgjedhjeve presidenciale në Brazil, duke i cilësuar ato si të manipuluara dhe të korruptuara, pa paraqitur prova për të mbështetur pretendimet e tij.
Duke folur me gazetarët të hënën, Trump deklaroi se procesi zgjedhor i ishte dukur problematik, ndërsa theksoi se nuk kishte mbështetur asnjë nga kandidatët në garë.
“Dukeshin kaq të korruptuara, kaq të tmerrshme”, u shpreh presidenti amerikan, duke shtuar se zgjedhjet duhet të jenë të padiskutueshme.
Komentet e tij vijnë pas balotazhit presidencial në Brazil, ku Luiz Inácio Lula da Silva fitoi një mandat të katërt jo të njëpasnjëshëm, duke mposhtur senatorin Flávio Bolsonaro.
Sipas rezultateve të raportuara, Lula siguroi 51.79% të votave të vlefshme, kundrejt 48.21% për Bolsonaron.
Trump nuk paraqiti prova për pretendimet e tij, por argumentoi se mënyra se si u zhvilluan zgjedhjet krijoi një imazh negativ për Brazilin në arenën ndërkombëtare.
The post Trump vë në dyshim zgjedhjet në Brazil: Dukeshin të manipuluara dhe të korruptuara appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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