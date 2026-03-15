Koreja e Jugut do ta “vlerësojë me kujdes” kërkesën e Presidentit Donald Trump për të “dërguar anije luftarake” në Ngushticën e Hormuzit për të “siguruar që ajo të mbetet e hapur”.
Kështu deklaroi një zyrtar presidencial, i cituar nga agjencia e lajmeve Yonhap, duke shtuar se Seuli është “në komunikim të ngushtë” me Uashingtonin për këtë çështje.
“Siguria e korridoreve ndërkombëtare detare dhe liria e lundrimit janë në interes të të gjitha vendeve dhe mbrohen nga e drejta ndërkombëtare”, deklaroi zyrtari korean.
