Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se çmimet e naftës pritet të bien pasi situata në Ngushticën e Ngushtica e Hormuzit të stabilizohet.
I pyetur nga gazetarët për numrin e tankerëve të naftës që administrata e tij ka arritur të kalojë përmes ngushticës, Trump u përgjigj se janë “shumë”, pa dhënë një shifër të saktë.
“Do të doja të mos e thosha numrin, por janë shumë,” u shpreh ai, duke shtuar se zgjidhja e situatës “nuk do të zgjasë shumë”.
Sipas tij, sapo situata të normalizohet, çmimet e naftës “do të bien ndoshta edhe më poshtë se nivelet e mëparshme”.
Deklaratat vijnë në një moment presioni politik në rritje në SHBA për shkak të rritjes së çmimeve të karburanteve, në prag të zgjedhjeve të ardhshme të mesmandatit.
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