Presidenti i SHBA-ve, Donald Trump, ka “thumbuar” sërish përmes një meme-je kryeministren italiane Giorgia Meloni, duke ringjallur momentet e tensionit midis dy liderëve. Shefi i Shtëpisë së Bardhë ndau të dielën një imazh në Truth Social ku shfaqej Melonin duke e parë me një shprehje admirimi. Fotoja ka një mbishkrim ku shkruhet: “Nevojitet urdhër kufizues”. Megjithatë, shakaja nuk duket se e ka origjinën nga Trump.
Sipas të përditshmes Corriere della Sera, qeveria nuk ka ndërmend të reagojë “ndaj këtij provokimi” këtë herë. Të dy udhëheqësit do të takohen këtë javë në Ankara në një samit të liderëve të NATO-s.
Kryeministrja italiane muajin e kaluar hodhi poshtë pretendimin e Trump se ajo kishte kërkuar me dëshpërim një mundësi për të bërë një foto me të gjatë një samiti të G7 në Francë. Meloni argumentoi se të dukesh shumë miqësore me presidentin e SHBA-ve mund të dëmtojë popullaritetin e një politikani, në kundërshtim me atë që ai beson.
Marrëdhëniet midis Trump dhe Melonit u përkeqësuan pasi Italia refuzoi të mbështeste
drejtpërdrejt luftën SHBA-Izrael me Iranin. Meloni kritikoi gjithashtu komentet e Trumpit në lidhje me Papa Leonin XIV, pasi presidenti amerikan e përshkroi Papën e lindur në Amerikë si “të dobët ndaj krimit” dhe “mosmirënjohës”.
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