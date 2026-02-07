Presidenti i SHBA-ve, Donald Trump, ka paralajmëruar vendosjen e tarifave doganore shtesë ndaj vendeve që vazhdojnë të tregtojnë me Iranin, përmes një urdhri ekzekutiv të nënshkruar të premten.
Urdhri nuk përcakton një normë fikse tarife, por përmend si shembull një tarifë prej 25%, e cila do të aplikohej për mallrat e importuara në Shtetet e Bashkuara nga çdo vend që “blen, importon ose merr në çdo mënyrë mallra ose shërbime nga Irani, drejtpërdrejt ose tërthorazi”.
Trump nuk e ka komentuar drejtpërdrejt urdhrin, por gjatë një deklarate nga Air Force One theksoi se Irani nuk do të ketë “armë bërthamore”. Ky zhvillim vjen në një moment kur SHBA-të dhe
Irani po zhvillojnë bisedime në Oman, pas disa javësh tensionesh dhe kërcënimesh nga të dyja palët.
Më herët, Trump kishte paralajmëruar përmes një postimi në rrjetin Truth Social se çdo vend që bën biznes me Iranin do të përballet me tarifa doganore prej 25%. Megjithatë, në atë kohë nuk u dhanë detaje mbi mënyrën e zbatimit të masës. Shtëpia e Bardhë bëri të ditur se urdhri ekzekutiv ripohon “gjendjen e vazhdueshme të emergjencës kombëtare lidhur me Iranin”, duke shtuar se presidenti mund ta modifikojë atë nëse ndryshojnë rrethanat.
Në dokument theksohet se Irani mbahet përgjegjës për ndjekjen e kapaciteteve bërthamore, mbështetjen e terrorizmit, zhvillimin e raketave balistike dhe destabilizimin e rajonit. Bisedimet në Oman janë të parat që përfshijnë zyrtarë të lartë amerikanë dhe iranianë që nga qershori i kaluar. Delegacioni iranian udhëhiqej nga ministri i Jashtëm Abbas Araghchi, ndërsa pala amerikane u përfaqësua nga i dërguari special Steve Witkoff dhe Jared Kushner.
