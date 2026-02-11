Presidenti i amerikan Donald Trump do të përpiqet të gjejë një ekuilibër delikat midis diplomacisë dhe presionit ushtarak, ndërsa do të takohet sot në Shtëpinë e Bardhë me kryeministrin izraelit Benjamin Netanjahu.
Në fokus të diskutimeve janë bisedimet me Iranin dhe nëse SHBA-të, me këmbënguljen e izraelitëve, do t’i zgjerojnë bisedimet, për të përfshirë jo vetëm kufizimin e programit bërthamor të Iranit, por edhe programin e tij të raketave balistike dhe mbështetjen e tij për ndërmjetësit rajonalë.
Më herët Netanjahu ka takuar të dërguarit e SHBA-së në Lindjen e Mesme, Jared Kushner dhe Steve Witkoff, në Blair House. Po ashtu ai pritet të zhvillojë një takim me Sekretarin amerikan të Shtetit Marco Rubio.
Emiri i Katarit, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pati një telefonatë me Trumpin, në të cilën ai theksoi uljen e tensioneve dhe stabilitetin rajonal, edhe pse SHBA-të vazhdojnë të ndërtojnë praninë e tyre ushtarake në rajon.
