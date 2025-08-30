Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka shprehur besimin e tij se takimi tripalësh i drejtuar prej tij që përfshin edhe presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky dhe liderin rus Vladimir Putin ka gjasa të zhvillohet.
Trump e bëri këtë deklaratë bëri gjatë një interviste me Daily Caller.
“Një takim dypalësh nuk jam i sigurt, por një takim trilateral do të ndodhë. Por, e dini, ndonjëherë njerëzit nuk janë gati për të. Do përdor një analogji. E kam përdorur disa herë. Ke një fëmijë, ndërkohë ka edhe një fëmijë tjetër në shesh lojërash, dhe ata e urrejnë njëri-tjetrin, dhe fillojnë të godasin, godasin dhe godasin, dhe ti dëshiron t’i ndalosh, por ata vazhdojnë. Pas pak, ata janë shumë të lumtur të ndalen. E kuptoni? Është pothuajse kështu. Ndonjëherë duhet të luftojnë pak para se të mund t’i ndalosh. Por kjo ka zgjatur shumë kohë. Shumë njerëz kanë vdekur” tha Trump.
Gjithashtu, presidenti amerikan përsëriti gatishmërinë e tij për të ndihmuar në përfundimin e luftës.
“Ata duan që lufta të zgjidhet, por nëse mund t’i ndihmojmë, do të isha i gatshëm ta bëja këtë. Po flasim për shumë jetë. Nuk po flasim për diçka që e pata filluar unë. E kam trashëguar këtë luftë. Dhe gjithçka që po përpiqem të bëj është të fik flakën. Mendova se e kisha zgjidhur. E bëra këtë shtatë herë me të tjerët, me luftëra që ishin më të vështira se kjo. Pra, tre nga ato luftëra kanë vazhduar për më shumë se 30 vjet, dhe unë i përfundova të gjitha. Kjo luftë është, ka qenë një luftë shumë e vështirë”, shtoi ai.
Më herët, Andriy Yermak, kreu i Zyrës së Presidentit të Ukrainës, deklaroi se Trump është i vetmi lider botëror i aftë për të detyruar Rusinë të ulet në tryezën e negociatave.
