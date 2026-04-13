Presidenti amerikan Donald Trump ka sulmuar ashpër Papa Leonin, duke e cilësuar “të dobët” dhe “të paaftë në politikën e jashtme”.
Në një postim në platformën Truth, Trump tha se Papa nuk ka treguar vendosmëri përballë krizave globale dhe e akuzoi se ka qenë i butë ndaj Iranit.
Ai shtoi se “po të mos isha unë në Shtëpinë e Bardhë, Leoni nuk do të ishte në Vatikan”, duke e lidhur zgjedhjen e Papës me rolin e tij në politikën amerikane. Ai thekson zgjedhja e Papa Leonit ishte një surprizë e papritur nga Kisha.
Trump e krahasoi Papën me vëllain e tij Louis, të cilin e përshkroi si mbështetës të Lëvizjes Maga dhe më të përshtatshëm për të kuptuar sfidat politike. Ai theksoi se nuk dëshiron një Papë që e konsideron të pranueshme posedimin e armës bërthamore nga Irani.
Ndërkohë, Irani ka reaguar ashpër ndaj planeve amerikane për bllokimin e ngushticës së Hormuzit, duke paralajmëruar se një veprim i tillë do të çonte në rritje të mëtejshme të çmimeve të karburantit. “Do të pendoheni për këto çmime”, tha një zyrtar iranian.
Pas kthimit nga Mar-a-Lago në Uashington, Trump deklaroi për gazetarët se “nuk më intereson nëse Irani kthehet në tryezën e negociatave”, duke lënë të hapur mundësinë e përshkallëzimit të tensioneve.
Leave a Reply