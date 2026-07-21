Presidenti i SHBA-ve, Donald Trump, ka hapur një front të ri përplasjesh mbi çështjen e ndryshimeve klimatike, duke sulmuar një manual referues për gjyqtarët federalë që përmban një kapitull mbi shkencën e klimës.
Vetëm pak orë pasi ndoqi finalen e Kupës së Botës, Trump reagoi në rrjetin e tij social Truth Social, duke akuzuar Akademitë Kombëtare të Shkencave, Inxhinierisë dhe Mjekësisë se kanë publikuar materiale “të rreme, të njëanshme dhe mashtruese” mbi ndryshimet klimatike.
Në postimin e tij, presidenti amerikan deklaroi se ka urdhëruar zyrtarët të shqyrtojnë financimin federal të manualit, i cili u mbështet pjesërisht nga Fondacioni Kombëtar i Shkencës (National Science Foundation).
“Taksapaguesit tanë nuk duhet të financojnë mashtrimin klimatik dhe gjyqtarët nuk duhet të ishin mbështetur kurrë në të”, shkroi Trump.
Kapitulli i kontestuar shpjegon bazat e shkencës së klimës, duke përfshirë mënyrën se si dioksidi i karbonit dhe gazrat e tjerë bllokojnë nxehtësinë në atmosferë, si edhe ndikimin e aktivitetit njerëzor në ndryshimet klimatike. Autorët e manualit theksojnë se shkenca është në zhvillim të vazhdueshëm, por mbështeten në vlerësimet e panelit shkencor të OKB-së, sipas të cilit djegia e lëndëve fosile është shkaku kryesor i ngrohjes globale.
Manuali prej rreth 1 mijë e 700 faqesh është hartuar si një udhëzues për gjyqtarët federalë mbi çështje shkencore që mund të lindin gjatë proceseve gjyqësore. Ai u publikua nga Qendra Federale Gjyqësore në bashkëpunim me Akademitë Kombëtare të Shkencave.
Pas kritikave të forta nga prokurorë të përgjithshëm republikanë, Qendra Federale Gjyqësore e tërhoqi kapitullin në muajin shkurt. Megjithatë, Akademitë Kombëtare vazhdojnë ta mbështesin përmbajtjen e tij dhe e mbajnë ende të publikuar në faqen e tyre zyrtare.
Nga ana tjetër, ekspertët hedhin poshtë pretendimet e Trump se manuali ka ndikuar në vendime gjyqësore me pasoja financiare. Michael Gerrard, drejtor i Qendrës Sabin për Ligjin e Ndryshimeve Klimatike në Universitetin Columbia, ka deklaruar se deri më sot nuk ekziston asnjë vendim gjykate në botë që t’i ketë ngarkuar përgjegjësi financiare një shteti apo kompanie vetëm për emetimet e gazeve serrë, edhe pse numri i proceseve gjyqësore mbi klimën është në rritje.
Leave a Reply