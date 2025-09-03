Ish-Ministri i Jashtëm, Paskal Milo ishte i ftuar sot në Log. News24 për të folur lidhur me sulmin e presidentit Donald Trump ndaj miliarderit George Soros, për të cilin presidenti amerikan kërkoi të hetohet.
Milo thekson se kemi të bëjmë me një përplasje tradicionale në politikën amerikane. Trump, shton Milo, ka sulmuar Soros edhe gjatë mandatit të parë.
“Ajo çfarë po ndodh me këtë përplasje tradicionale, nuk shoh ndonjë gjë të madhe. Një shfaqje tjetër me tone të ngritura nga Donald Trump, ndaj një kundërshtari të njohur të tij për vite me radhë. E kishte kundërshtar në mandatin e parë dhe gjatë fushatës presidenciale.
Ajo frymë e kundërshtisë vijon me intonacione të reja dhe me mënyrë shpërthyese siç e ka stilin Donald Trump. Nuk habitem, sepse nëse ndjekim jetën politike të SHBA gjithnjë ka pasur përplasje tradicionale. Gjyqësori amerikan nuk është kaq i pavarur sa ç’perceptohet nga jashtë. Ndikime politike ka paur dhe do ketë.”
Më tej, ish-Ministri i Jashtëm foli edhe për marrjen e kësaj tematike nga opozita në Shqipëri.
Sipas tij, opozita nuk ka fabulë dhe reagon pas ngjarjeve të momentit që ndodhin në SHBA. Berisha ka patur përplasje me Soros, që në fillim të viteve ’90, nxjerr në pah Milo.
“Kam një mendim ndryshe që ajo shoqëria e hapur e huazuar nga Karl Poper që e aplikon në një numër vendesh në botë, Shqipëria ka përfituar. Fondacioni Soros në vitet 90 ka investuar në zhvillimin e arsimit shqiptar, kulturës, shkencës, investime të prekshme dhe që shqiptarët nuk kanë arsye të ankohen për investime. Flas në tërësi.
Dhe që ai ka patur prirje normale, ka vendosur marrëdhënie preferenciale me segmente të së majtës dhe qendrës. Që në fillim Soros, nuk ka shkuar mirë me Sali Berishën, në atë kohë presidencën në gjysmën e parë të viteve 90. Pse u kap menjëherë tema e Soros nga opozita sot. Vuan për mungesë argumentash. Nuk ka fabulë, mbështetje të qartë programore. Kapet spontanisht nga ngjarje që ndodhin.”
Leave a Reply