“Siç thashë muaj më parë, shfaqja duhet të vazhdojë“. Me një kapele ku shkruhej “Trump 2028”, presidenti u tha gazetarëve se do t’u jepte një lajm ekskluziv duke njoftuar kandidimin e tij për herë të katërt në zgjedhjet e ardhshme presidenciale.
“Ashtu si me presidencën time, hera e dytë është gjithmonë më e mirë. Dhe hera e tretë do të jetë edhe më e mirë… Po bëj shaka“, shtoi Trump. Me shumë gjasa ishte një shaka (një mandat i tretë ndalohet nga Amendamenti i 22-të i Kushtetutës amerikane), por kjo do të shihet në zgjedhjet e ardhshme.
Megjithatë, ai i rezervoi sulmet ndaj gazetarëve dhe politikanëve demokratë për fundin e fjalimit, duke vënë në shënjestër veçanërisht ata që mendon se mund të kandidojnë në vitin 2028, si Alexandria Ocasio-Cortez dhe Gavin Newsom, si edhe figura të tjera që i ka kritikuar shpesh, nga Bruce Springsteen te Barack Obama, nga kongresmenia e Minesotës Ilhan Omar deri te komediani Jimmy Kimmel.
Para fjalimit, Trump ndoqi për rreth një orë ceremoninë e ndarjes së çmimeve për një grup gazetarësh, shumë prej të cilëve janë gjithashtu persona ndaj të cilëve ai ka ngritur padi.
Ai u shtrëngoi dorën të gjithë fituesve, përfshirë Kaitlan Collins të CNN-it (për të cilën Trump thotë shpesh se nuk buzëqesh mjaftueshëm dhe se është armiqësore ndaj tij) si dhe ekipit të gazetarëve të Wall Street Journal, i cili u vlerësua për raportimet mbi lidhjet e Trump me Jeffrey Epstein.
Më pas, gjatë fjalimit, ai i akuzoi mediat se përhapnin “fake news”. Njëri prej gazetarëve të vlerësuar, Tyler Pager i New York Times, kishte marrë gjithashtu një urdhër paraqitjeje në gjykatë pasi kishte shkruar për avionin që Katari i kishte dhuruar Trumpit.
Presidenti deklaroi gjithashtu se në këtë darkë mblidhej “grupi më i madh i njerëzve që vuajnë nga sindroma e fiksimit me Trump“.
Megjithatë, ai shpjegoi se preferon të flasë me gazetarët, me shpresën se do të ndikojë në artikujt që ata shkruajnë, edhe pse, sipas tij, shumica janë gjithmonë negativë.
Në disa momente, si gjatë nderimit të Victor Gonzalez, agjentit që ndaloi atentatorin që qëlloi ndaj Trumpit në darkën e prillit, pati duartrokitje të përsëritura nga të dyja kampet politike.
Në aktivitet morën pjesë rreth 700 të ftuar, krahasuar me mbi 2.000 në darkën origjinale. Masat e sigurisë ishin shumë më të forta. Mes të munguarve ishin zonja e parë Melania Trump, zëvendëspresidenti J.D. Vance dhe sekretari i Shtetit Marco Rubio.
Në vend të komedianit tradicional, programi përfshinte një mentalist, Oz Pearlman, i cili argëtonte të ftuarit duke hamendësuar mendimet e tyre.
Shfaqja e tij ishte e gjatë dhe disi monotone. Presidenti e ndoqi vetëm pjesërisht, por ajo dukej se argëtoi disa anëtarë të administratës së tij. Trump ishte në humor të mirë, ndoshta edhe sepse Waldorf Astoria, hoteli ku u zhvillua aktiviteti, ishte një objekt që dikur mbante emrin Trump International Hotel.
Në fund të fjalimit, presidenti riafirmoi mbështetjen e tij për lirinë e shprehjes.
“Ne i zgjidhim mosmarrëveshjet tona jo me plumba, por me debat të hapur dhe të fortë. Asnjë humbës me armë nuk do ta ndryshojë këtë dhe ne nuk do ta lejojmë të ndodhë,” tha ai.
Trump shtoi gjithashtu se, kur ai të mos jetë më president, mediat do të falimentojnë, pasi sipas tij askush nuk do të jetë i interesuar të lexojë artikuj për pasardhësin e tij.
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